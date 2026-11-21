Jana Ina Zarrella (49) macht kein Geheimnis daraus, dass sie gerade mitten in der Perimenopause steckt. Auf Instagram nimmt die Moderatorin ihre Fans mit in diese neue Lebensphase und zeigt sich dabei ungeschönt und mit viel Humor. Im Gespräch mit Bild erzählt sie nun, wie stark die Hormonschwankungen ihren Alltag inzwischen prägen: "Die Stimmung schwankt, die ersten Hitzewallungen machen sich bemerkbar, und auch der Schlaf ist nicht mehr immer so erholsam wie früher." Von den Beschwerden lässt sie sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Stattdessen nimmt sie die Wechseljahre mit Gelassenheit. So wird etwa die Sitzheizung im Auto ihres Ehemanns Giovanni Zarrella während einer Hitzewallung zur denkbar ungünstigen zusätzlichen Wärmequelle. Mit solchen Alltagssituationen zeigt die TV-Bekanntheit ihren Fans, dass sie den Wechseljahren trotz der unangenehmen Begleiterscheinungen mit viel Humor begegnet.

Besonders überrascht hat Jana Ina der sogenannte Brainfog. "Man vergisst plötzlich Dinge, die früher selbstverständlich waren, und fragt sich manchmal, was eigentlich mit einem los ist", gesteht sie gegenüber dem Blatt. Ihr Rezept dagegen: die Lebensphase nicht verstecken, sondern mit einem Augenzwinkern nehmen und offen mit anderen Frauen über ähnliche Erfahrungen reden. Vor allem ihr Freundeskreis gibt ihr dabei Halt. "Für mich persönlich ist aber der Austausch mit meinen Freundinnen die beste Therapie", erklärt sie. Gleichzeitig möchte sie anderen Betroffenen Mut machen, belastende Symptome nicht einfach hinzunehmen. Inzwischen gebe es unterschiedliche Möglichkeiten, die Beschwerden zu lindern. Für die zweifache Mutter gehören die Veränderungen zum Älterwerden und sollten deshalb kein Tabuthema sein. Kurz vor ihrem 50. Geburtstag hält sie es zudem für wenig glaubwürdig, sich weiterhin so zu präsentieren, als wäre sie erst 25 Jahre alt.

Schon fünf Monate zuvor hatte Jana Ina im Interview mit dem Magazin Women's Health deutlich gemacht, wie gelassen sie dem Älterwerden entgegenblickte. Sie erklärte damals, sich in der "selbstbewusstesten und sichersten Phase" ihres Lebens zu befinden. Auch beim Sport ging es ihr nicht darum, anderen zu gefallen. "Ich trainiere für mich, weil ich gesund bleiben und die 100 erreichen will", erklärte sie. Ihr Wunsch für die Zukunft war ganz konkret: "Ich möchte mit 70, 80, 90 Jahren noch allein aufstehen und allein zur Toilette gehen können." Dem Magertrend hatte Jana Ina dagegen eine klare Absage erteilt. "Dieser Magertrend ist furchtbar", sagte sie und betonte: "Es braucht eine gesunde Balance." Statt sich nach fremden Erwartungen zu richten, hatte die Moderatorin gelernt, ihre eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. "Ich habe gelernt, mich an erste Stelle zu setzen, ohne es als egoistisch zu empfinden", erzählte sie. Den bevorstehenden 50. Geburtstag hatte sie deshalb nicht mit Sorge, sondern mit Freude betrachtet.

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Getty Images Jana Ina Zarrella, September 2024

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Getty Images Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella im Dezember 2021

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