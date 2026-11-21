Jennifer Lopez (57) weiß, wie man einen großen Auftritt hinlegt! Am Donnerstagabend feierte die Sängerin auf dem Gelände von Paramount Pictures in Los Angeles die Premiere ihres neuen Konzertfilms "The JLo Show". Dabei sorgte sie für einen echten Überraschungsmoment: Zunächst zeigte sich die Musikerin in einem opulenten Mantel, öffnete ihn vor den versammelten Kameras aber plötzlich und gab den Blick auf ihr eigentliches Outfit frei. Darunter trug sie ein cremefarbenes, transparentes Spitzenkleid mit Spaghettiträgern und tiefem Ausschnitt aus dem Hause Dolce & Gabbana, durch das ihre Silhouette deutlich zu erkennen war. Mit ihrem glamourösen Auftritt stimmte Jennifer zugleich auf ihr Showspecial ein, das in Las Vegas aufgezeichnet wurde, am 26. November bei CBS läuft und in einer verlängerten Fassung auf Paramount+ zu sehen ist.

JLos Ensemble stammt laut Hello! aus der exklusiven Alta-Moda-Linie des italienischen Modehauses und kombiniert die bodenlange Robe aus Chantillyspitze mit einem aufwendig verzierten Satinmantel. Flauschiger Besatz an Kragen und Ärmeln, Seidenstickereien, Kristalle, Glasperlen, Pailletten, handgeknüpfte Seidenfransen, dreidimensionale Blüten sowie ein rosafarbenes Innenfutter machten das Übergewand zu einem eigenen Hingucker. Auch beim Schmuck setzte die Sängerin auf Superlative: Um ihren Hals funkelte eine Weißgoldkette mit gelben und farblosen Diamanten samt einem 100,10 Karat schweren gelben Diamanten in der Mitte. Passende Tropfenohrringe, große Ringe, ein eleganter Dutt mit glitzernder Spange sowie braune Smokey Eyes, pfirsichfarbene Wangen und ein glänzender Nudeton auf den Lippen rundeten den Look ab.

Inhaltlich blickt der rund zweistündige Konzertfilm, bei dem Sam Wrench Regie führte, auf die letzte Vorstellung von Jennifers Residency im Colosseum des Caesars Palace zurück und liefert zusätzlich Einblicke hinter die Kulissen. Die Show zeichnet ihren Weg von der Kindheit in der New Yorker Bronx bis zum Aufstieg zum internationalen Superstar nach und verbindet ihre größten Hits mit persönlichen Geschichten sowie prägenden Songs und Künstlern. Unterstützt wird sie auf der Bühne von einem kompletten Orchester, einem Gesangsensemble und 16 Tänzern. Dass das Special ausgerechnet an Thanksgiving ausgestrahlt wird, hat für die Entertainerin eine besondere Bedeutung, weil ihre Familie an dem Feiertag traditionell für gemeinsame Filmmusicals zusammenkommt. Die Residency selbst war im Dezember 2025 gestartet und endete am 28. März 2026 mit der letzten Show in Las Vegas.

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Getty Images Jennifer Lopez bei der Premiere von "The JLO Show" in den Paramount Studios in Los Angeles im November 2026

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Getty Images Bei der Eröffnung des Los Angeles Latino International Film Festival: Jennifer Lopez

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