Kelly Osbourne (42) ist kaum wiederzuerkennen! Am Donnerstagabend besuchte die Tochter von Ozzy Osbourne (†76) die ZYN Rolling Stone U.K. Awards im Londoner Roundhouse und sorgte dort mit einem völlig neuen Look für Aufsehen. Von ihrer platinblonden Kurzhaarfrisur war nichts mehr zu sehen. Stattdessen präsentierte sie sich mit langen, kastanienbraunen Wellen. Zu ihrer neuen Haarfarbe kombinierte die Reality-TV-Bekanntheit ein blaues Glitzerkleid mit tiefem Ausschnitt, das ihre Figur gekonnt in Szene setzte. Dunkelroter Lippenstift und mehrere auffällige Statementketten in Gold und Silber rundeten ihren Look ab. Ihre Fans mussten allerdings nicht erst auf die ersten Bilder vom roten Teppich warten, um die Verwandlung zu entdecken. Bereits vor der Veranstaltung hatte die Sängerin ihre Follower auf Instagram an ihrem neuen Look teilhaben lassen.

Noch auf dem Weg zur Preisverleihung gewährte Kelly ihren Followern in ihrer -Story Einblicke in ihr Styling und teilte gleich mehrere Clips und Fotos. Dabei schien ihr selbst eine besondere Ähnlichkeit aufzufallen: Mit ihren langen, rötlich schimmernden Haaren und dem blauen Kleid fühlte sie sich an Arielle aus dem Disney-Klassiker Arielle, die Meerjungfrau erinnert. Passend dazu hinterlegte sie ein Selfie mit dem Song "Part of Your World", den die Meerjungfrau im Film singt. Mit einem Augenzwinkern spielte die Britin zudem auf eine berühmte Szene aus dem Film an und schrieb: "Es wirkt wie... Du willst Dingsbumse? Ich hab' 20." In dem Disney-Klassiker sammelt Arielle Gegenstände aus der Menschenwelt, die sie als ihre Schätze in einer Grotte aufbewahrt. Kelly schien jedenfalls sichtlich Spaß an ihrem neuen Look zu haben und präsentierte ihre lange Haarpracht auf den Bildern aus verschiedenen Blickwinkeln.

Hinter Kelly liegt eine schwere Zeit. Im Juli 2025 verlor sie ihren Vater Ozzy, der im Alter von 76 Jahren nach einem Herzstillstand starb. Während ihrer Trauer nahm die Mutter eines Kindes stark ab. Wie sehr sie damals unter ihrem körperlichen und seelischen Zustand litt, schilderte sie im Gespräch mit der Daily Mail rückblickend auf ihren Auftritt bei den Grammys im Februar 2026 offen: "Ich sah aus wie der verdammte Crypt Keeper. [...] Meine Wirbelsäule – man konnte jeden einzelnen Knochen sehen. Ich konnte nicht sehen, was andere sahen, weil ich so große Schmerzen hatte. Ich sah nur einen gebrochenen Menschen."

Im Oktober verriet Kelly schließlich, dass sie wieder rund 14 Kilogramm zugenommen habe. Zuvor hatte sie begonnen, ihre Gesundheit wieder stärker in den Fokus zu rücken. Eine Essstörung habe sie nicht gehabt. Vielmehr sei es ihr während der Trauer kaum möglich gewesen, sich um sich selbst zu kümmern. Zudem sei ihr beim Gedanken ans Essen häufig übel geworden. Gegenüber The Sun fand sie dennoch auch versöhnliche Worte für diese schwere Zeit: "Aber es war auch wirklich schön, denn ich habe gelernt, dass meine Trauer eine Ehre ist, weil ich jemanden wirklich so sehr liebe."

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Imago Kelly Osbourne bei den ZYN Rolling Stone UK Awards 2026 im Londoner Roundhouse

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Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, November 2026

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Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, November 2026