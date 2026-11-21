Oliver Pocher (48) geht einen großen Schritt auf Christian Düren (36) zu. Bei der Liveaufzeichnung seines Podcasts "Patchwork Boys", den er gemeinsam mit Pietro Lombardi (34) macht, erzählte der Comedian jetzt in Hannover von einer versöhnlichen Begegnung mit dem Partner seiner Ex-Frau Amira Aly (34). Aufeinandergetroffen sind die beiden beim siebten Geburtstag von Olivers älterem Sohn, der mit Freunden und Familie eine Fußballparty in Lukas Podolskis (41) Strassenkicker Base feierte. Auch Christian kam mit seiner und Amiras kleiner Tochter vorbei. Weil es draußen heftig regnete, holte Oliver den Moderator spontan ins Trockene. Während der knapp dreistündigen Show machte der Entertainer deutlich, wie er inzwischen zu Christian steht: "Meine Hand ist ausgestreckt."

Vor versammeltem Publikum packte Oliver bis ins kleinste Detail aus, wie sich die Szene auf dem Kindergeburtstag abgespielt hat. "Amira hat dann eine Fußballtorte gebacken, was sie dann immer macht. Und die Kleine wurde dann abgeliefert von Christian. Dann habe ich gesagt: 'Komm doch rein!' Weil es hat draußen in Strömen geregnet. Und dann mit einem kleinen Kind", erzählte der Comedian. Seine Geste begründete er mit der neuen Verbindung zwischen den Kindern: "Es ist in Ordnung. Die haben jetzt ein Geschwisterchen. Das werden sie ihr Leben lang haben und da haben sie mit zu tun. Und das ist jetzt ein Teil der Familie. Alles gut." Und auch was das künftige Miteinander der Erwachsenen angeht, hat der Moderator eine ziemlich genaue Vorstellung. "Von meiner Seite müssen wir jetzt vor den Kindern ganz normal weitermachen und gut ist", stellte er auf der Bühne klar.

Erst im Oktober durften sich Amira und Christian über ihre erste gemeinsame Tochter freuen. Die Kleine ist damit die Halbschwester der Kinder aus Amiras Ehe mit Oliver – wodurch die einst getrennten Patchwork-Welten nun für immer miteinander verknüpft sind. Für den Comedian ist dabei völlig klar: Das Baby kann am allerwenigsten für eventuelle Spannungen unter den Erwachsenen. "Das Kind kann nichts dafür. Da muss man teilweise auch über seinen Gefühlen stehen. Vielleicht braucht der ein oder andere noch ein bisschen länger", erklärte er im Podcast. Ganz ohne Augenzwinkern kam Oliver, der von Pietro kurz zuvor den Rat bekam, eine Lösung mit Christian zu finden, bei seiner Erzählung aber nicht aus. Gleich zu Beginn hatte er über die Tochter von Amira und Christian gescherzt: "Ich liebe das Kind wie eines von meinen eigenen." Danach schlug er beim Thema Patchworkfamilie deutlich ernstere Töne an.

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Collage: IMAGO / Future Image, Panama Pictures via ActionPress Collage: Oliver Pocher und Christian Düren

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Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

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