Überraschende Neuigkeiten aus Hollywood: Bei der geplanten Realverfilmung von "Polly Pocket" kommt es zu einem Wechsel in der Hauptrolle. Lily Collins (37), die ursprünglich fünf Jahre lang für die Titelrolle vorgesehen war, wird nun doch nicht als Polly vor der Kamera stehen. Wie die Daily Mail berichtet, sind Terminkonflikte der Grund für den Ausstieg der Emily in Paris-Darstellerin. Ganz verabschieden muss sich Lily allerdings nicht von dem Projekt. "Lily kann in dem Film nicht länger die Hauptrolle spielen. Sie bleibt dem Projekt als ausführende Produzentin verbunden", bestätigte ein Insider dem Portal. Ihre Nachfolgerin soll Lili Reinhart (30) werden. "Lili wurde für die Hauptrolle im 'Polly Pocket'-Film ausgewählt. Die Dreharbeiten beginnen im Februar in Ontario, und das Casting für sämtliche Rollen läuft", verriet die Quelle weiter.



Warum die Wahl ausgerechnet auf den Riverdale-Star fiel, erklärte ein weiterer Insider gegenüber der Daily Mail: "Lili wurde ausgewählt, weil sie wie Polly aussieht und die richtige Energie mitbringt. Sie hat einfach die passende Ausstrahlung für Mattel, dort hält man sie für perfekt." Auch hinter den Kulissen sind bereits wichtige Positionen besetzt: Clea DuVall wird die Regie übernehmen, das Drehbuch stammt von Jordan Weiss und Dan Brier. Als Produzentin ist Reese Witherspoon (50) mit ihrer Firma Hello Sunshine beteiligt. Außerdem gehören Mattel Studios und Amazon MGM Studios zum Produktionsteam. Worum es in der aktuellen Version der Geschichte genau gehen wird, ist bislang nicht bekannt. Eine frühere Projektbeschreibung stellte die Freundschaft zwischen einem jungen Mädchen und einer Frau im Taschenformat in den Mittelpunkt. Für Lili ist die Zusammenarbeit mit Amazon MGM Studios übrigens nicht neu. Im Rahmen eines sogenannten First-Look-Deals entwickelt sie dort bereits das Projekt "Fake Wedding". Zudem stand sie für die Verfilmung von "The Love Hypothesis" vor der Kamera.

Seit der Ankündigung der Realverfilmung im Juni 2021 war Lily für die Titelrolle vorgesehen und sollte den Film zusätzlich produzieren. Damals bezeichnete sie das Projekt als Herzensangelegenheit, da sie selbst eine persönliche Verbindung zu dem Spielzeug hat. "Als Kind, das von Polly Pocket besessen war, geht damit wirklich ein Traum in Erfüllung, und ich kann es kaum erwarten, diese winzigen Spielzeuge auf die große Leinwand zu bringen", erklärte sie seinerzeit in einem Statement. Der Wechsel in der Hauptrolle ist allerdings nicht die erste personelle Veränderung bei dem Film. Ursprünglich sollte Lena Dunham (40) sowohl das Drehbuch schreiben als auch Regie führen. Nach drei Jahren Arbeit zog sie sich 2024 jedoch aus dem Projekt zurück. Inzwischen hat Clea DuVall den Regieposten übernommen. Die Marke Polly Pocket selbst existiert bereits seit den 1980er-Jahren. 1989 brachte das Unternehmen Bluebird Toys die ersten Spielzeugsets auf den Markt. Rund zehn Jahre später, 1998, übernahm Mattel sowohl die Firma als auch die Marke. Seitdem entstanden mehrere Animationsfilme, Specials und Serien rund um die kleine Spielfigur.

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Getty Images Lily Collins beim Fototermin zu "Emily in Paris" am 12. September 2024 im Pariser Kaufhaus La Samaritaine

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Getty Images Lili Reinhart besucht die Sondervorführung von "The Love Hypothesis" im Culver Theater in Culver City

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