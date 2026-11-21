Mögen die Spiele beginnen – und die Fans jubeln! Jennifer Lawrence (36) schlüpft in "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" für einen kurzen Gastauftritt erneut in die Rolle der Katniss Everdeen und sorgt damit für jede Menge Begeisterung. Der neueste Teil der Filmreihe läuft ab heute in den britischen Kinos. Neben Jennifer sind auch Josh Hutcherson (34) als Peeta Mellark und Woody Harrelson (65) als Haymitch Abernathy wieder dabei. Auf Reddit hat das kurze Comeback direkt eine neue Debatte über Jennifers Leistung in den bisherigen vier "Panem"-Filmen angestoßen. Die meisten Nutzer sind sich einig: Die Oscarpreisträgerin hat Katniss hervorragend verkörpert. Vor allem mit kleinen, zurückhaltenden Gesten habe sie gezeigt, welche Konflikte und Gefühle in der Figur stecken. Ein Fan schreibt, Jennifer mache "kleine, feine Dinge, die andeuten, dass unter der Oberfläche noch mehr vor sich geht". In den Büchern von Suzanne Collins (64) erfahren die Leser Katniss' Gedanken direkt. Im Film fehlt diese Innensicht. Deshalb ist das subtile Spiel der Schauspielerin für viele Zuschauer besonders wichtig.

Mehrere Reddit-Nutzer finden, Jennifer habe Katniss genau so auf die Leinwand gebracht, wie sie sich die Romanfigur vorgestellt hatten. "Sie war absolut fantastisch! Sie hat Katniss großartig zum Leben erweckt und sah der Katniss in meinem Kopf sehr ähnlich", schwärmt ein Fan. Kritik äußert diese Person nur an einem Punkt: Für eine kleine, jung wirkende 16-Jährige habe die Darstellerin zu erwachsen ausgesehen. Ein weiterer Zuschauer schreibt: "Ich denke, Jennifer hat die Figur aus dem Buch perfekt nachgebildet. Wenn ich 'Die Tribute von Panem' erneut lese, fühlen sie sich wie dieselbe Figur an." Ein anderer Fan hat die Filme gerade noch einmal angeschaut. Auch für ihn entspricht Jennifer optisch und charakterlich noch immer genau seinem damaligen Bild von Katniss. Selbst der Verfasser des ursprünglichen Beitrags findet zwar, dass die Filme Katniss' Weg durch Depression und Erholung nicht vollständig zeigen. Trotzdem lobt er ein "herzzerreißendes Ausmaß an Verzweiflung" in Jennifers Spiel. Der neue Film spielt übrigens 24 Jahre vor den bekannten Ereignissen und begleitet den 16-jährigen Haymitch, gespielt von Joseph Zada (21), bei den 50. Hungerspielen. Regie bei dem 158-minütigen Prequel führte Francis Lawrence (55).

Jennifer hatte ihre Rückkehr als Katniss schon vor dem Kinostart bestätigt. Für sie war das Comeback besonders emotional. Am Set stand sie nicht nur wieder mit Josh und Woody vor der Kamera. Sie traf dort auch viele bekannte Crewmitglieder aus den früheren Filmen wieder. Zum ersten Mal spielte Jennifer die Heldin 2012 in "Die Tribute von Panem – The Hunger Games". Danach folgten "Catching Fire" und die beiden "Mockingjay"-Filme. Nach rund elf Jahren Pause ist ihre bekannte Figur jetzt erstmals wieder auf der Kinoleinwand zu sehen. Zwar dreht sich der neue Streifen in erster Linie um Haymitchs Vergangenheit, doch die Gastauftritte von Katniss, Peeta und dem älteren Haymitch schlagen eine persönliche Brücke zur ursprünglichen Filmreihe. Auch weitere bekannte Figuren wie Wiress, Beetee und Mags mischen mit – teils in jüngeren Lebensjahren, teils als Mentoren der Tribute.

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Getty Images Jennifer Lawrence bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

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Getty Images Josh Hutcherson und Jennifer Lawrence bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

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