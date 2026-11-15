Pietro Lombardi teilt süßes Kuschelfoto mit seinen Söhnen

Pietro Lombardi (34) startet ganz entspannt in den Sonntag. Der Sänger gewährt seinen Followern am Morgen einen liebevollen Einblick in seinen Familienalltag und zeigt sich mit seinen beiden kleinen Söhnen im Bett. Gemeinsam liegt das Trio eng aneinandergekuschelt im Bett, während draußen der Regen fällt. In seinem dunkelgrünen Sweatshirt wirkt er ruhig und ganz auf die gemeinsame Zeit konzentriert. Ihre Gesichter hat er mit roten Herz-Stickern verdeckt. In seiner Instagram-Story verrät er auch, wie die Familie den grauen Tag verbringen will: "Schönen Sonntag euch allen. Draußen regnet es und heute ist einfach mal ein gemütlicher Kuschelsonntag angesagt." Statt eines turbulenten Programms steht bei der kleinen Familie also offenbar vor allem eines auf dem Plan: gemeinsame Zeit unter der warmen Decke.

Die Aufnahme lebt vor allem von ihrem stillen, innigen Charakter. Einer der beiden Jungen ist an seinen blonden Locken zu erkennen. Der andere schmiegt sich dicht an Pietros Brust und ist zum größten Teil hinter dem Arm seines Papas verborgen. Der Sänger und seine Kinder bleiben unter der Decke liegen und kuscheln sich aneinander. Auch die Einrichtung trägt zur behaglichen Atmosphäre bei: Hinter ihnen ragt ein hohes Polsterkopfteil in Dunkelblau empor, dazu kommt ein Kissen in einem grauvioletten Farbton. Obwohl Pietro diesen privaten Augenblick mit seinen Followern teilt, wahrt er zugleich die Privatsphäre seiner Söhne. Die roten Herzen liegen deutlich über ihren Gesichtern. So zeigt der Realitystar zwar, wie vertraut und liebevoll die drei den verregneten Tag beginnen, hält die Kinder selbst aber aus der Öffentlichkeit heraus.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa (30) gehen bereits seit längerer Zeit getrennte Wege. Als Eltern halten die beiden aber nach wie vor zusammen und kümmern sich gemeinsam um ihre Söhne. Dass sie trotz der Trennung zusammen Zeit als Familie verbringen, zeigten Pietro und Laura erst vor rund acht Wochen. Damals unternahmen die Ex-Partner zusammen mit den Kindern einen Familienausflug. Auf Lauras Instagram-Aufnahmen war zu sehen, wie die vier miteinander rutschten und ausgelassen im Heu herumtobten. Auch die Influencerin legte bei diesen Bildern Wert darauf, die Privatsphäre ihrer Söhne zu wahren. Ihre Gesichter waren auf mehreren Bildern teilweise mit Emojis verdeckt. Damit wählte sie einen ähnlichen Weg, wie ihn Pietro nun auch bei seinem Kuschelvideo eingeschlagen hat.

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Imago Pietro Lombardi auf dem Red Carpet beim Fame Fighting 4 Promiboxen in der Grugahalle in Essen, 17.10.2026

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinen Söhnen

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