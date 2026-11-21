Jay Khan (44) blickt auf eine Zeit zurück, die nicht nur aus Shows und kreischenden Fans bestand. Auf Instagram teilte der Musiker einen ersten Einblick in eine neue ARD-Dokumentation über seine frühere Boyband US5. Die Doku soll ab dem 2. Dezember in der ARD Mediathek abrufbar sein. Sie zeigt nicht nur den großen Erfolg der Gruppe, sondern auch die Schattenseiten. Im Trailer werden Archivaufnahmen und Backstagebilder der damals jungen Künstler mit aktuellen Interviews kombiniert. Darin sprechen die Beteiligten über Erlebnisse, die sich hinter der glitzernden Fassade abgespielt haben sollen. Jay bringt den Kontrast zwischen Fame und Belastung knapp auf den Punkt: "Der Hype war echt. Das Trauma auch."

Der Clip startet zunächst unbeschwert. Zu sehen sind gemeinsame Choreografien, ausgelassene Momente und lächelnde Bandmitglieder. Dann ändert sich die Stimmung schlagartig: Drogen, psychische Krisen und der Umgang mit negativen Schlagzeilen werden eingeblendet. Izzy Gallegos berichtet: "Ich habe alles dokumentiert. Das Gute und das Schlechte. Kokain, Kokain, Pillen, alles." Richie Stringini (37), Christoph Watrin (38), Mikel Johnson (39) und Jay sprechen von Selbstverletzung und Alkoholkonsum, und es heißt unter anderem: "Es ging eigentlich so weit, dass wir um sein Leben Angst hatten." Auch angebliche Vertuschungen kommen zur Sprache. Mikel berichtet wiederum vom Umgang mit den Jungs: "Die behandeln uns, als wären wir so Soldaten."

Ein weiterer Schwerpunkt der Doku ist der frühere Musikmanager Lou Pearlman (†62), der 2016 verstorben ist. Gegen ihn werden schwere Vorwürfe erhoben. "Er war bekannt für zerstörende Dinge mit jungen Männern", heißt es im Trailer. Eine weitere Schilderung geht noch deutlich weiter: "Lou zeigte den jungen Männern Pornos. Er sprang in Unterwäsche zu ihnen ins Bett." Auch Jay schildert, was er erlebt haben will: "Das war Grooming par excellence. Und dann ging seine Hand in Richtung meines Schritts." Schon in seiner Autobiografie "Tariq und ich" erzählte der Sänger, dass der Musikproduzent sexuellen Missbrauch betrieben haben soll.

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Getty Images US5 bei "The Dome" in Düsseldorf im Dezember 2006

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US5 bei der Bravo-Supershow in Stuttgart im Mai 2006

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