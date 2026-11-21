Drei Haselnüsse für Aschenbrödel gehört für viele Fans fest zur Weihnachtszeit. Was jedoch nur wenige wissen: Eine der Schauspielerinnen hütete während der Dreharbeiten ein süßes Geheimnis unter ihrem Kostüm. Daniela Hlaváčová stand 1973 für den beliebten Märchenklassiker vor der Kamera und war zu diesem Zeitpunkt bereits hochschwanger. In einem Interview, das t-online zitiert, verriet sie dieses besondere Detail. In dem Film verkörperte sie Dora, die böse Stiefschwester von Aschenbrödel. Auf Drängen ihrer Mutter möchte Dora unbedingt den Prinzen heiraten. Ein runder Babybauch hätte zu der heiratswilligen Märchenfigur allerdings kaum gepasst. Deshalb griff man am Set zu einem Trick: Unter Doras weit geschnittenen und üppigen Gewändern ließ sich die Schwangerschaft gut verstecken. Noch im Jahr der Erstausstrahlung brachte Daniela in Prag ihre Tochter Lucie Matoušková zur Welt.

Dass die Dreharbeiten inzwischen 53 Jahre zurückliegen, nimmt Daniela mit Humor. "Das ist schon fast so lange her wie die Eiszeit", scherzte sie im Gespräch mit der Journalistin. Trotzdem weiß sie noch genau, in welchem Jahr sie in die Rolle der Dora schlüpfte. Dafür gibt es einen ganz privaten Grund: "Das weiß ich so genau, weil ich schwanger war." Doras Wunsch, eines Tages an der Seite des Prinzen zu leben, bleibt im Film unerfüllt. Denn der Prinz, verkörpert von Pavel Trávníček (76), hat sein Herz längst an Aschenbrödel verloren. Nach dem Ball macht er sich auf die Suche nach seiner Angebeteten. Dabei dient ihm der Schuh als entscheidender Hinweis, den Aschenbrödel bei ihrer Flucht zurückgelassen hat. Dora versucht zwar, sich als die geheimnisvolle Unbekannte auszugeben. Ihr Plan scheitert jedoch: Der zierliche Schuh passt einfach nicht an ihren Fuß. Während der Kutschfahrt fliegt der Schwindel letztendlich auf.

Auch Danielas Tochter entschied sich später für eine Karriere vor der Kamera. Lucie ist inzwischen 53 Jahre alt und folgte damit dem Beispiel ihrer Mutter: Wie Daniela ergriff auch sie den Beruf der Schauspielerin. Genau genommen war sie bei den Dreharbeiten zu einem der bekanntesten Weihnachtsmärchen sogar schon dabei – gut versteckt unter dem aufwendigen Kostüm ihrer Mutter. Der Film hat in all den Jahrzehnten seinen festen Platz im Fernsehprogramm behalten. Seit der Erstausstrahlung 1973 gehört die tschechisch-deutsche Koproduktion für viele Zuschauerinnen und Zuschauer einfach zur Vorweihnachtszeit dazu. Jahr für Jahr läuft die Geschichte um Aschenbrödel, ihre drei Zaubernüsse und den Prinzen wieder im Fernsehen. Wer den Klassiker in diesem Winter einschaltet, kann bei Doras Auftritten jetzt genauer hinschauen: Unter ihren prachtvollen Roben steckte damals mehr, als das Publikum ahnen konnte.

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WDR/DRA Libuse Safrankova und Pavel Travnicek in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (1973)

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Imago Kostümfigur der Winterausstellung über "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" auf Schloss Moritzburg

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