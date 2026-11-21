Ein Cowboy ohne seine große Liebe? Das konnte sich Luke Grimes (42) lange kaum vorstellen. Bevor er als Kayce Dutton in dem Yellowstone-Ableger "Marshals" zurückkehrte, hatte der Schauspieler nämlich große Zweifel an dem Projekt. Der Grund: Kelsey Asbille, die in "Yellowstone" Kayces Ehefrau Monica Dutton gespielt hatte, war nicht mehr dabei. "Das, worüber ich mir bei 'Marshals' am meisten Sorgen machte, war, es ohne Kelsey zu machen. Das ist wirklich so. Ich konnte mir Kayce ohne Monica einfach nicht vorstellen", gab Luke jetzt im Gespräch mit ScreenRant zu. Für ihn sei die Liebe zwischen Kayce und Monica stets der Kern der Geschichte seiner Figur gewesen. Erst als ihm klar wurde, dass Monicas Tod auch neue Möglichkeiten für die Handlung bietet, konnte er sich mit der Fortsetzung anfreunden. Wichtig sei ihm dabei, dass der Verlust angemessen behandelt wird. Die Serie solle weder darüber hinweggehen noch so tun, als wäre nichts passiert.

In der zweiten Staffel könnte sich für den trauernden Witwer allerdings etwas Neues anbahnen. Zwischen Kayce und seiner Kollegin Andrea Cruz, gespielt von Ash Santos, entsteht eine immer engere Bindung. Damit steht erstmals eine mögliche Romanze im Raum. Dass manche Fans damit hadern, kann Luke gut nachvollziehen: "Sie liegen nicht falsch. Sie sollen sich so fühlen", erklärte er gegenüber ScreenRant. Der Darsteller beschreibt Kayce und Andrea als verwandte Seelen. Besonders schön finde er, dass sich zwischen den beiden zunächst eine starke Freundschaft entwickle. Wohin sich die Verbindung entwickelt, weiß er selbst allerdings noch nicht. Ein kleines Detail zeigt, wie es um Kayces Herz steht: Er trägt immer noch seinen Ehering. Luke und Showrunner Spencer Hudnut beraten noch darüber, wie es mit dem Ring weitergeht. Entweder wird das Ablegen zu einem bewussten Moment, oder der Ring ist eines Tages still und leise verschwunden.

Die Handlung von "Marshals" knüpft an die Ereignisse von "Yellowstone" an: Kayce und sein Sohn Tate verarbeiten den Tod von Monica, während Kayce sich in Montana einer Eliteeinheit der U.S. Marshals anschließt. Bei seinen Einsätzen kommen ihm seine Erfahrungen als Cowboy und ehemaliger Navy SEAL zugute. Gleichzeitig muss er den Kampf gegen das Verbrechen mit seinen familiären Verpflichtungen unter einen Hut bringen. Mit einem Wiedersehen mit Kayces Vater John Dutton können Fans nicht rechnen. Kevin Costners (71) Serienrolle musste in "Yellowstone" den Serientod erleiden. Luke hatte erklärt, dass er seit Kevins Ausstieg aus der Serie im Jahr 2024 auch keinen Kontakt mehr zu seinem früheren Serienvater hatte. Wer sehen möchte, wie sich Kayce ohne Monica schlägt, kann die Serie bei Paramount+ streamen.

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Paramount+ Pressebereich Kayce (Luke Grimes) und Monica Dutton (Kelsey Asbille) aus "Yellowstone"

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Paramount+ Poster zu "Marshals"

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