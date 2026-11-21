Jeanette Biedermann (46) spricht offen über ihre ersten Wochen als Mutter und gibt dabei sehr persönliche Einblicke. Knapp drei Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes Ende August erzählt die Sängerin, wie herausfordernd die Zeit nach der Entbindung für sie gewesen ist. Bei der Verleihung der Goldenen Bild der Frau am Mittwochabend in Hamburg verriet sie im Gespräch mit Gala, dass sie zunächst körperlich heilen musste. Auch emotional sei die Anfangszeit eine große Herausforderung für sie gewesen. "Ich habe nur geheult", gestand die Musikerin. Heute sieht die Situation schon ganz anders aus: Die Schmerzen sind verschwunden und Jeanette kann die innigen Momente mit ihrem Sohn trotz kurzer Nächte genießen. Auf dem roten Teppich zeigte sie sich an diesem Abend allerdings ohne Begleitung. Ihr Partner Sebastian, der die Öffentlichkeit meidet, war nicht an ihrer Seite.

Besonders die ersten zwei bis drei Wochen nach der Entbindung seien für Jeanette herausfordernd gewesen, berichtete sie dem Magazin. Ihr Körper habe zunächst Zeit benötigt, um sich von den Strapazen der Geburt zu erholen. Gleichzeitig musste sich die Sängerin an eine völlig neue Lebenssituation gewöhnen, die sie zuvor so nicht gekannt hatte. Vor der Geburt sei sie nämlich ein echtes "Murmeltier" gewesen, erklärte die Sängerin. Nachts sei sie normalerweise nie aufgewacht und habe nicht einmal auf die Toilette gemusst. Seit ihr Baby auf der Welt ist, gehört diese ungestörte Nachtruhe allerdings der Vergangenheit an. Trotzdem klingt Jeanette inzwischen rundum zufrieden. "Ich habe keine Schmerzen mehr", betonte sie. Besonders das Stillen und die enge Verbindung, die dabei zu ihrem Kleinen entsteht, erlebt sie als etwas ganz Besonderes. Über diese Nähe schwärmte sie: "Die ist einfach wunder-, wunderschön."

Für die frühere GZSZ-Darstellerin ist es das erste Kind. Nach eigener Aussage hat die Geburt ihres Sohnes ihr Leben völlig "auf den Kopf" gestellt. Wie der Junge heißt, behält Jeanette allerdings für sich, denn den Namen möchte sie nicht öffentlich machen. Auch ihr Partner Sebastian hält sich bewusst aus dem Rampenlicht heraus. Für das Paar ist der Nachwuchs das "größte Geschenk", wie die Sängerin verriet. Wie verliebt sie in ihren Sohn ist, machte sie im Gespräch mit Gala deutlich. "Er ist auch wirklich ein unfassbar süßer Kerl", schwärmte die frischgebackene Mutter. Einem breiten Publikum wurde Jeanette zunächst durch ihre Rolle in der Serie bekannt, bevor sie auch als Sängerin große Erfolge feierte.

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Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann mit ihrem Baby, November 2026

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jeanettebiedermann Jeanette Biedermann im August 2026

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