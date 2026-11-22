Bei den Jacksons geht es an den Feiertagen alles andere als ruhig zu! Jaafar Jackson (30) hat kürzlich ausgeplaudert, wie die berühmte Musikerfamilie die festliche Zeit des Jahres wirklich verbringt. Bei der neunten "Celebration of Black Cinema & Television" der Critics Choice Association sprach der Schauspieler mit E! News über die Familientreffen. Der Sohn von Jermaine Jackson (71) und Alejandra Genevieve Oaziaza beschrieb die Zusammenkünfte dabei als ausgesprochen lebhaft. Neben guter Musik und sehr viel Essen gehören für ihn und seine Liebsten auch Brettspiele fest dazu. Ein Spieleklassiker hat es der Familie dabei offenbar ganz besonders angetan. "Pictionary ist eines unserer Lieblingsspiele. Es kann manchmal laut werden, würde ich sagen, aber es ist großartig, wissen Sie, es ist wunderbar", schilderte Jaafar im Interview. Beim gemeinsamen Zeichnen und Raten wird es im Hause Jackson also durchaus auch richtig temperamentvoll.

Doch nicht nur die Spielrunden sorgen bei Jaafar für große Vorfreude auf die anstehenden Feiertage. Auch das Festtagsessen hat für den Schauspieler einen recht hohen Stellenwert. Vor allem die süßen Speisen auf dem Tisch haben es ihm richtig angetan. Zu seinen absoluten Favoriten zählen nach eigener Aussage zwei Desserts, die bei keinem Familienfest fehlen dürfen. "Es gibt immer Pfirsich-Cobbler, Apfelkuchen. Und normalerweise gehe ich zuerst dorthin – zum Dessertbuffet", gestand er im Gespräch mit E! News. Für den Nachtisch lässt der Neffe des King of Pop (†50) offenbar gerne mal die Hauptspeise warten. Genau diese Mischung macht die Festtage im Kreis seiner Familie für ihn so besonders: die ausgelassene Stimmung, die Musik, die Spiele und das gemeinsame Essen. Wie Jaafar im Interview deutlich machte, bleiben ihm die Feiertage mit seinen Angehörigen deshalb stets als schöne Zeit noch lange in Erinnerung.

Beruflich hat Jaafar ein ziemlich aufregendes Jahr hinter sich. 2026 schlüpfte er im Kino in die Rolle seines gefeierten Onkels Michael Jackson, der im Jahr 2009 verstorben war. Auch in einer geplanten Fortsetzung soll er den weltberühmten Sänger erneut verkörpern. Mit den Vorbereitungen dafür hat er nach eigenen Angaben allerdings noch nicht begonnen. Die Resonanz auf seine Performance löst bei dem Darsteller große Freude und Dankbarkeit aus. Besonders berühre ihn, dass der Film bei Menschen, die mit Michaels Musik und Kunst aufgewachsen sind, nostalgische Gefühle geweckt habe. Gleichzeitig sei Jaafar auch dankbar, auf diese Weise dazu beigetragen zu haben, die Musik seines Onkels einer völlig neuen Generation näherzubringen. Für ihn ist das Projekt damit auch ein Stück seiner Familiengeschichte: Sein Vater Jermaine stand früher gemeinsam mit Michael und den weiteren Brüdern als The Jackson 5 auf der Bühne.

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Getty Images Jaafar Jackson bei der Met Gala 2026 in New York

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Imago Michael Jackson in einer Szene aus dem Musikvideo "Thriller" von 1983

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