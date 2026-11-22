Ging es Anya Elsners (22) Mutter Katrin bei "Prominent verwandt" etwa nur um Aufmerksamkeit? Jada Karabas (21) hat dazu eine klare Vermutung. Im Promiflash-Interview sprach sie offen über die Mutter des Realitystars und deren Auftritt in der Show. Tatsächlich hat Jada auch ein paar Gedanken zu der Sache. Im Interview erzählt sie: "Ich würde schon sagen, dass Katrin da aus einem Grund war. Also jeder, alles passiert aus einem Grund. Und auch die 1.000 Paar Schuhe, die sind ja nicht umsonst da gewesen." Jada macht allerdings klar, dass sie keine richtigen Beweise dafür hat und nur von ihrem persönlichen Empfinden ausgeht. Nach der Show hatte sie keinen weiteren Kontakt mit Anya oder deren Mutter und kennt sie nicht außerhalb der Show.

Allerdings will sich Jada auch nicht vollkommen auf die Seite von Anya schlagen, die die Vorwürfe gegen ihre Mutter unterstützt. Sie hält das Verhalten von Anya ihrer Mutter gegenüber für sehr unangebracht. "Aber trotzdem würde ich sagen, man geht nicht so mit seiner Mutter um. Also sorry, ich kann den größten Streit mit meiner Mutter haben. Aber am Ende des Tages, es bleibt meine Mutter. Ich würde alles für sie tun. Deswegen, ja", betonte Jada gegenüber Promiflash.

Das Verhältnis zwischen Anya und Katrin hatte in "Prominent verwandt" für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter scheint stark belastet zu sein. Nach dem Format meldete sich auch Anyas Vater Michel, Katrins Ex-Partner, öffentlich zu Wort. Im YouTube-Interview mit Ramon Wagner erhob er schwere Vorwürfe gegen die Mutter seiner Tochter. Er zweifelte an Katrins Aufrichtigkeit und behauptete, Anya bedeute ihr nur wenig. Seiner Darstellung zufolge findet Anya inzwischen vor allem bei ihm und seiner Partnerin Moni Unterstützung. Zwischen der Reality-TV-Bekanntheit und ihrer leiblichen Mutter bestehe hingegen keine emotionale Bindung mehr, behauptete Michel in dem Gespräch.

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Instagram / jadakrbs Jada Karabas, Juli 2025

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RTL Katrin und Anya Elsner bei "Prominent verwandt"

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