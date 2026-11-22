Wer gerade unter Liebeskummer leidet, sollte bei Pete Davidson (33) vielleicht lieber nicht nach Rat fragen. Bei einem gemeinsamen Auftritt mit seinem Schauspielkollegen Nicholas Hoult (36) im Complex-Format "GOAT Talk" verriet der Comedian jetzt, was er nach einer Trennung empfiehlt. Sich Zeit zu nehmen, um das Liebes-Aus zu verarbeiten, gehört nicht dazu. Stattdessen rät er augenzwinkernd dazu, sich umgehend auf die nächste Partnerschaft einzulassen. "Stürzt euch sofort in die nächste Beziehung. Macht keinerlei Heilungsprozess durch. Sucht euch einfach jemand Neues. Lasst euren ganzen Frust an ihnen aus. Ja, absolut", scherzte Pete. Für die besonders traurigen Momente hat der Schauspieler außerdem ein paar ziemlich persönliche Trostpflaster parat. "Ich würde mir 'Die Sopranos' noch einmal ansehen, viele Uncrustables essen und so viel wie möglich masturbieren", gab er ganz offen zu. Neben der Kultserie und den beliebten randlosen US-Sandwiches setzt Pete also auf eine ziemlich intime Methode, um sich selbst aufzumuntern.

Anlass für das lockere Gespräch mit Nicholas war die Promotion für ihren gemeinsamen Film "How to Rob a Bank". Dass dabei ausgerechnet Petes Umgang mit Trennungen zur Sprache kam, dürfte angesichts seiner prominenten Beziehungshistorie kaum überraschen. In der Vergangenheit sorgte sein Liebesleben regelmäßig für Schlagzeilen. Zu seinen bekanntesten Ex-Partnerinnen zählen unter anderem Ariana Grande (33), Kim Kardashian (46), Kate Beckinsale (53) und Emily Ratajkowski (35). Trotz seiner flapsigen Tipps beschrieb sich der Comedian in der Vergangenheit eher als hoffnungslosen Romantiker. Im Jahr 2021 erklärte er in der Radiosendung "The Breakfast Club": "Ich liebe die Liebe. So bin ich aufgewachsen." Als prägenden Einfluss auf seinen Wunsch nach einer festen und bedeutungsvollen Partnerschaft nannte Pete seine Kindheit. Er sei mit seiner Mutter und seiner Schwester aufgewachsen, und das habe ihn in dieser Hinsicht stark geprägt. Seine Sicht auf Beziehungen ist also offenbar deutlich ernster, als sein aktueller Ratschlag vermuten lässt.

Zuletzt war Pete mit Elsie Hewitt (30) liiert. Im März 2025 machten der Comedian und das Model ihre Beziehung öffentlich. Noch im selben Jahr folgte ein großer gemeinsamer Schritt: Am 12. Dezember 2025 wurden die beiden Eltern ihrer Tochter Scottie Rose Hewitt Davidson. Das Familienglück hielt als Paar jedoch nicht dauerhaft an. Nur wenige Monate nach der Geburt ihres Kindes trennten sich Pete und Elsie im Mai 2026. Damaligen Berichten zufolge war Pete beruflich viel unterwegs. Elsie kümmerte sich in dieser Zeit überwiegend allein in Los Angeles um das Baby. Trotz des Liebes-Aus wollen die beiden weiterhin freundschaftlich miteinander verbunden bleiben und gemeinsam für ihre Tochter da sein. Seit der Trennung ist Pete wieder Single. Ob er seinen eigenen augenzwinkernden Rat befolgt und sich schnell wieder in eine neue Beziehung stürzt, hat er bislang nicht verraten. Eine neue Partnerin an seiner Seite ist bisher jedenfalls nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Davidson bei der New Yorker Premiere von "How To Rob A Bank" im AMC Lincoln Square Theater

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Davidson bei den Daily Front Row Fashion Media Awards im Rainbow Room, präsentiert von Redken, 12. September 2025

Anzeige Anzeige