Melania Trump (56) macht sich offenbar Gedanken um das Liebesleben ihres Sohnes Barron Trump (20). In der ersten Folge ihrer neuen Dokuserie "Melania, The Series" erzählt die First Lady, dass sie den Studenten vor möglichen Gefahren beim Dating warnt. Mutter und Sohn reden demnach sehr offen miteinander. "Ich habe immer gesagt: 'Weißt du, da draußen ist eine gefährliche Welt, sei vorsichtig.' Wir sprechen sehr offen über das Leben", berichtet Melania in der Serie. Gleichzeitig betont sie, dass sie stets hinter ihm steht: "Ich werde immer für ihn da sein. Ich bin es und werde es immer sein. Und er weiß, dass er meine Priorität ist, und er wird immer meine Priorität sein." An Verehrerinnen scheint es Barron jedenfalls nicht zu mangeln. Regisseur Brett Ratner (57) plaudert in der Doku nämlich aus, dass einige Töchter seiner Freunde ganz hin und weg von dem Präsidentensohn seien. Seinetwegen wollten sie sogar an der New York University studieren.

Im Gespräch mit Melania wird Brett deutlich: "Was ich von den Töchtern meiner Freunde höre, ist, dass sie in Barron verliebt sind. Sie sagen, sie wollen an die NYU, nur um Barron nahe zu sein." Der Sohn von Melania und US-Präsident Donald Trump (80) studiert selbst an der Stern School of Business der New York University. Trotz ihrer Warnungen will die First Lady dem Studenten jedoch weder Vorschriften machen noch sein Liebesleben kontrollieren. "Ich finde es sehr wichtig, dass er das Leben lebt, das er möchte und das ihn glücklich macht. Ich kontrolliere ihn nicht gern. Er hat seinen eigenen Kopf, seinen eigenen Charakter, seine eigenen Überzeugungen, und das respektiere ich", stellt sie in der Doku klar. Sich selbst beschreibt Melania im Gespräch mit Brett zudem als sehr coole Mutter. Die zweiteilige Dokuserie ist ab sofort weltweit exklusiv bei Prime Video zu sehen.

Obwohl sich viele Menschen für ihn interessieren, zeigt sich Barron nur selten in der Öffentlichkeit. Einen der wenigen persönlichen Einblicke in sein Leben gab vor einigen Monaten seine Schwägerin Lara Trump (44). Die Ehefrau seines Halbbruders Eric Trump (42) erklärte in ihrem Podcast "The Right View with Lara Trump", Barron nehme durchaus wahr, wie groß das Interesse der Öffentlichkeit an ihm sei. Lara führte die besondere Aufmerksamkeit, die Barron entgegengebracht wird, vor allem darauf zurück, dass die Menschen nur wenig von dem Präsidentensohn zu sehen bekommen. Während andere Angehörige der Trumps regelmäßig öffentlich auftreten, bleibt Barron meist im Hintergrund. Umso mehr Aufmerksamkeit dürften deshalb die wenigen Momente bekommen, in denen Melania nun in ihrer Dokuserie über ihren Sohn spricht.

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Getty Images Melania Trump und ihr Sohn Barron Trump, November 2024

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Getty Images Melania Trump und Barron Trump verfolgen Donald Trumps Antrittsrede im Kapitol in Washington, 20. Januar 2025

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