Bella Heins ist noch immer verärgert über einen unangenehmen Austausch mit der neuen Partnerin ihres Ex-Freundes Chris Broy (37). Im Promiflash-Interview bei "The Ultimate Hype" erzählte sie nun, was vorgefallen war. Anfang des Jahres, als Chris gerade erst eine neue Beziehung eingegangen war, hatte Bella ihrem Ex eine Nachricht geschickt. Eine Antwort erhielt sie allerdings nicht von Chris selbst. Stattdessen meldete sich seine Freundin über sein Handy bei ihr. "Ich habe ihm tatsächlich Anfang des Jahres – oder doch, als sie gerade frisch zusammen waren – irgendwann eine Nachricht geschrieben, die sehr persönlich war, weil ich ein bisschen angefressen war von seinem Verhalten. Und dann kam nicht von ihm eine Antwort. Dann kam von ihr eine Antwort über sein Handy", schilderte Bella den Vorfall. Genau das ärgerte den Social-Media-Star gewaltig. Aus Bellas Sicht ging die Angelegenheit schließlich nur sie und ihren Ex etwas an.

Klären wollte sie die Situation deshalb auch ausschließlich mit Chris und nicht mit einer dritten Person, die mit der Vorgeschichte der beiden nichts zu tun hatte. "Ich war mit ihm zusammen. So, das, was ich ihm geschrieben hab, das war halt aus einer gewissen Verletzung heraus. Da hatte sie in dem Sinne gar nichts zu sagen", erklärte Bella im Interview. Wie die Influencerin weiter erklärte, ging es in ihrer Nachricht um sehr private Themen. Die Nachricht sei keinesfalls als Angriff auf seine neue Beziehung gemeint gewesen. Vielmehr gönne sie ihrem Ex sein neues Liebesglück. Dessen Partnerin habe laut Bella sinngemäß zurückgeschrieben: "Er braucht dich jetzt nicht mehr." Anschließend schrieb Bella noch einmal zurück, eine weitere Reaktion blieb jedoch aus. "Danach war das Ding dann auch wieder durch", erklärte sie.

Dass die Partnerin ihres Ex die Nachricht gelesen hatte, war für Bella gar nicht das größte Problem. "Also, ich dachte mir schon so: Scheiß drauf, dass sie es liest, eigentlich. Aber du hast dich dazu nicht zu äußern", stellte sie gegenüber Promiflash klar. Die Freundin sei deutlich älter als sie und hätte verstehen müssen, dass die Nachricht aus einer Verletzung heraus entstanden sei. "Warum musst du da jetzt deinen Senf dazugeben? Er hätte ja gar nicht antworten müssen. Dann wäre es ja in Ordnung gewesen. Aber dass man sich dazu als erwachsene Frau so äußern und einmischen muss, fand ich irgendwie unnötig", erzählte Bella. Chris hatte seine neue Beziehung Ende September öffentlich gemacht, seine Freundin zunächst jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. An Halloween teilte der Realitystar dann erstmals mehrere vertraute Pärchenfotos auf Instagram. Darauf zeigten sich die beiden im passenden Vampirlook und posierten eng umschlungen vor einem Spiegel. Auf einem weiteren Bild saß sie auf seinem Schoß.

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Collage: Instagram / bella_he_, Instagram / chris_broy Collage: Bella Heins und Chris Broy

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Promiflash Chris Broy und Bella bei den Reality Awards in Köln, Dezember 2025

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