Kultregisseur Steven Spielberg (79) zeigt sich von "You Can See Everything" schwer beeindruckt. Nach dem US-Kinostart der Metadokumentation schwärmte er gegenüber der New York Times von dem einzigartigen Werk. "Es war einer der außergewöhnlichsten Dokumentarfilme – wenn man ihn überhaupt als Dokumentarfilm bezeichnen kann –, die ich seit Jahrzehnten gesehen habe. Er war wirklich bahnbrechend. Ich bin ein großer Fan davon", schilderte der Jurassic Park-Macher. Federführend bei dem Film waren Nathan Fielder und Lance Oppenheim. Die Geschichte handelt von der verurteilten Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes, deren Geschichte auf sonderbare Weise erzählt wird. Für die Dokumentation gewährte Elizabeth dem Duo ungewöhnlich private Einblicke in den letzten Wochen vor ihrem Haftantritt. Eine klassische Dokumentation ist dabei jedoch nicht entstanden. Echte Beobachtungen treffen auf inszenierte Situationen und gezielt manipulative Elemente.

Aus diesem Grund bleibt immer wieder offen, was Darstellung und was Wahrheit ist. Elizabeth erhoffte sich durch die Dokumentation offenbar auch, ihr beschädigtes öffentliches Image aufzupolieren. Doch gerade dieses Anliegen wird Teil des komplexen und undurchsichtigen Gesamtbildes. Nach einer überraschenden Premiere beim Telluride Film Festival im September und einem unheilvoll wirkenden Trailer entwickelte sich die Produktion in den USA zum Überraschungserfolg. Auch bei Kritikern und dem Publikum kommt das filmische Experiment gut an: Auf mehreren Filmplattformen wird der Film mit positiven Bewertungen überschüttet. Das deutsche Publikum kann sich schon bald selbst ein Bild davon machen: "You Can See Everything" startet am 3. Dezember 2026 in den Kinos.

Elizabeth wurde mit ihrem Start-up Theranos einst als Wunderkind des Silicon Valley gesehen. Zeitweise galt die Unternehmerin sogar als jüngste Selfmade-Milliardärin der USA. Ihre Firma versprach, etliche medizinische Untersuchungen mithilfe weniger Tropfen Blut durchführen zu können. Diese Idee überzeugte finanzstarke Investoren, die hohe Summen in Theranos steckten. Letzten Endes konnte jedoch die Technologie die Versprechen nicht erfüllen. Nach dem Zusammenbruch des Unternehmens musste sich Elizabeth vor Gericht verantworten und wurde 2022 wegen Betrugs zu einer Haftstrafe verurteilt. Dass Steven ungewöhnliche Filmideen zu schätzen weiß, hatte er schon rund fünf Monate zuvor gezeigt. Bei einem Premierenevent zu seinem UFO-Thriller "Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit" schwärmte er im Interview mit Pop Drop von einem Horrorhit.

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Getty Images Steven Spielberg bei den Golden Globes 2023

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Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Laura Dern und Sam Neill in "Jurassic Park" 1993

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