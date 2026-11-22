Katharina Eisenblut (32) macht sich Sorgen wegen einer Veränderung an ihrem Körper. In ihrer Instagram-Story zeigt die Sängerin ihren Followern jetzt einen deutlich sichtbaren Knoten am Oberbauch, der unter der Haut sitzt. Ihrer eigenen Einschätzung nach wird die Stelle immer größer. In ihrem Wohn- und Schlafbereich schiebt sie ihr bauchfreies Top etwas nach oben und tastet mit beiden Händen den Bereich oberhalb des Bauchnabels ab. Anschließend dreht sich Katharina seitlich zur Kamera, um ihren Fans die Wölbung besser zu zeigen. Während der Aufnahme wirkt sie sichtlich verunsichert und schaut immer wieder auf ihren Bauch. Mit einem eingeblendeten Text wendet sie sich schließlich direkt an ihre Community: "Könnt ihr mir helfen? Was ist das?"

Wie Katharina erklärt, ist ihr die Veränderung schon vor längerer Zeit aufgefallen. Zunächst dachte sie, es handle sich bloß um eine Fettansammlung. Weil die Stelle inzwischen aber wächst, macht sie sich nun Gedanken. "Ja, so eine komische Kugel, die kann man auch nicht verschieben. Super hart", schildert sie in dem Clip. Katharina drückt mehrmals auf die betroffene Stelle und macht deutlich, was sie am meisten beunruhigt: "Ich kann's nicht bewegen, das macht mir ein bisschen Sorge." Ob sie den Knoten bereits ärztlich untersuchen ließ, verrät sie in ihrer Story nicht.

Die neue Sorge kommt nur knapp zwei Wochen nach einem Krankenhausaufenthalt, zu dem Katharina keine näheren Details verraten hatte. Einen Tag nach ihrem Klinikbesuch meldete sie sich von zu Hause aus bei ihren Instagram-Fans. In dem Update versuchte sie, ihre Community zu beruhigen. Wie sehr sie gesundheitliche Themen beschäftigen, verdeutlicht nun eine Aussage aus ihrer aktuellen Story. Darin gibt Katharina ihren Followern einen offenen Einblick in ihre Gefühlslage: "Ich habe immer irgendwas Gesundheitliches. Es ist immer irgendetwas, was bei mir nicht stimmt." Wie es mit dem Knoten an ihrem Bauch weitergeht, lässt sie in ihrer Instagram-Story offen.

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, November 2026

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