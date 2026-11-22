Jesy Nelson (35) teilt mit ihren Fans, wie schmerzhaft manche Momente im Alltag mit ihren Töchtern sein können. Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin einen Beitrag über die Gefühle von Müttern, deren Kinder eine Behinderung haben. Ihre 17 Monate alten Zwillinge Ocean und Story leiden an spinaler Muskelatrophie Typ eins, kurz SMA-1. Besonders belastend ist für Jesy der Vergleich mit gleichaltrigen Kindern, die zunehmend selbstständig werden. Die Fortschritte anderer Familien mitzuerleben, kann sie unvermittelt mit den Einschränkungen ihrer eigenen Töchter konfrontieren. Am Donnerstag teilte das ehemalige Little-Mix-Mitglied dazu die Worte einer Selbsthilfegruppe. Darin geht es um Trauer, die mitten in gewöhnlichen Alltagssituationen auftaucht – auch dann, wenn man sich auf einen solchen Moment nicht vorbereitet fühlt.

Der Beitrag beschreibt, wie alltägliche Beobachtungen plötzlich schmerzhafte Gedanken auslösen können: "Niemand warnt dich vor der Trauer, die dich mitten an einem völlig gewöhnlichen Tag trifft. Wenn du einen Teenager allein zur Schule gehen siehst. Wenn du hörst, wie eine andere Mutter sich mit ihrem Kind unterhält. Wenn du siehst, wie Kinder im gleichen Alter wie deines selbstständig werden. Und plötzlich versuchst du, die Tränen wegen etwas zurückzuhalten, das alle anderen für selbstverständlich halten." Mit dem Teilen dieser Zeilen gewährte Jesy ihrer Community einen persönlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. Im Januar hatte sie öffentlich gemacht, dass Ocean und Story die Diagnose SMA-1 erhalten hatten. Seitdem bestimmt die Erkrankung den Familienalltag maßgeblich. Berichten zufolge benötigen beide Mädchen rund um die Uhr medizinische Betreuung.

Auch beruflich richtet Jesy ihre Entscheidungen derzeit offenbar nach den Bedürfnissen ihrer Töchter aus. Laut The Sun lehnte sie ein sechsstelliges Angebot für die Teilnahme an "I'm a Celebrity" ab. "Ocean und Story sind krank, und Jesy würde sie auf keinen Fall verlassen. Ihre Familie hat für sie Priorität", erklärte eine Quelle der Zeitung. Statt eines Aufenthalts im Dschungelcamp soll die Musikerin einen eigenen YouTube-Kanal erwägen. Dem Bericht zufolge könnte sie dort Einblicke in ihr Leben als Zwillingsmutter geben und über SMA informieren. Auch ihr Partner Ben Davies könnte bei dem Projekt mitwirken. Erfahrungen mit persönlichen Filmprojekten hat Jesy bereits: In zwei Dokumentationen für Amazon Prime sprach sie über ihr Leben nach Little Mix. Dabei thematisierte sie auch ihre schwierige Schwangerschaft und die Diagnose ihrer Töchter.

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Getty Images Jesy Nelson im Dezember 2021

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Instagram / jesynelson Jesy Nelson mit ihren Töchtern Ocean und Story

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