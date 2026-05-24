Nach Kino-Erfolg: Michael-Jackson-Biopic bekommt Fortsetzung

Das Michael-Jackson (†50)-Biopic "Michael" ist noch in den Kinos, da steht die Fortsetzung bereits fest. Lionsgate-Studiochef Adam Fogelson bestätigte gegenüber dem Branchenblatt Deadline, dass "Michael 2" offiziell in Arbeit ist. "Alle Gespräche, die wir mit den zuständigen Parteien geführt haben, laufen außergewöhnlich gut, und ich würde sagen, dass es noch eine Menge unglaublich unterhaltsamer Michael-Jackson-Geschichten gibt", erklärte er. Fogelson fügte hinzu, dass die größten und bekanntesten Songs des King of Pop im ersten Film noch gar nicht zum Einsatz gekommen seien – und damit reichlich Stoff für eine Fortsetzung bereitstehe.

Sehr wahrscheinlich wird Jaafar Jackson (29) erneut in die Fußstapfen seines Onkels treten und Michael Jackson verkörpern. Zur möglichen Handlung des zweiten Teils ließ Fogelson durchblicken: "Wir können beim Erzählen dieser Geschichte vor- und zurückgehen. Es gibt so viele andere Ereignisse, die im Zeitrahmen des Originalfilms stattgefunden haben, die nicht thematisiert wurden." Er zeigte sich dabei zuversichtlich: "Wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir einen unglaublich unterhaltsamen Film haben, der wieder ein weltweites Publikum ansprechen wird, sobald sich die einzelnen Teile zusammenfügen." Bereits Ende April hatte das Studio verlauten lassen, dass die Dreharbeiten noch in diesem Jahr beginnen könnten. Ob Regisseur Antoine Fuqua (60) zurückkehren wird, ist bislang noch offen. Laut Fogelson sollen außerdem bereits "25 Prozent bis 30 Prozent des zweiten Films schon durch die ersten Dreharbeiten" entstanden sein. Ein Kinostart wird frühestens für 2028 erwartet.

Der erste Teil "Michael" war trotz teils vernichtender Kritiken ein echter Kassenschlager: Laut dem Branchendienst Box Office Mojo spielte der Film bei einem Budget von 155 Millionen US-Dollar weltweit bereits rund 715 Millionen US-Dollar ein. Das sind nur noch rund 200 Millionen US-Dollar weniger als der bisherige Rekordhalter unter den Musikerbiografien, "Bohemian Rhapsody". Bereits im Abspann des ersten Films wurde ein Sequel angedeutet – mit den Worten "Seine Geschichte geht weiter."

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Getty Images Bei der Premiere von Lionsgates "Michael" in Los Angeles: Jaafar Jackson am Dolby Theatre

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Imago Michael Jackson in den 1980ern in Smoking mit goldener Weste

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Getty Images Jaafar Jackson bei der Met Gala 2026 in New York