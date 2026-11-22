Vor der Kamera waren sie das Traumpaar schlechthin. Hinter den Kulissen soll es zwischen Scott Patterson (68) und Lauren Graham (59) allerdings deutlich weniger harmonisch zugegangen sein. Das legt die neue Dokumentation "Drink Coffee, Talk Fast: A Documentary About Gilmore Girls" nahe, die Einblicke hinter die Kulissen der Kultserie gewährt. Als Dinerbesitzer Luke Danes und Lorelai Gilmore wurden die beiden Schauspieler jahrelang zum erklärten Lieblingspaar der Fans. In der Doku deuten jedoch mehrere ehemalige Crew- und Castmitglieder an, dass die zwei privat wohl keine besten Freunde waren. Ihre Persönlichkeiten seien womöglich einfach zu verschieden gewesen. Vor der Kamera habe das Fanlieblingspaar dagegen bestens harmoniert. Der frühere erste Kameraassistent Mark Strasburg bringt es in der Doku auf den Punkt: "Abseits der Kamera bin ich mir nicht sicher, ob sie beste Freunde sind, aber es wirkt nicht so, als würden sie einander wirklich mögen. Doch vor der Kamera sind sie fantastisch." Lauren und Scott haben eine Fehde immer dementiert. Gegenüber TV Guide bezeichnete die Lorelai-Darstellerin diese als "übertrieben". Scott äußerte sich bei dem Sender 7News und sagte über Lauren: "Ich liebe sie, sie liebt mich, wir verstehen uns sehr, sehr gut."

Regisseurin Jamie Babbit führt die Distanz auf die gegensätzlichen Persönlichkeiten der Serienstars zurück. In der Dokumentation bezeichnet sie Scott und Lauren als "sehr unterschiedlich". Scott sei als ehemaliger Baseballspieler eher der Sportlertyp gewesen, Lauren dagegen sehr belesen und intellektuell. George Anthony Bell, der in der Serie einen Yale-Professor spielte, erzählt außerdem, dass Scott vor den Drehs immer wieder mit ihm seinen Text geprobt habe. Der Grund: Lauren sei so gut gewesen, dass ihr Kollege nicht das schwächste Glied habe sein wollen. Dass die beiden nach dem Ende der Serie privat Zeit miteinander verbrachten, glaubt George nicht. Eine amüsante Anekdote hat Liz Torres alias Miss Patty parat. Bei einem Pressetermin habe sich Scott ungeduldig über das Warten beschwert. Als zwei attraktive Frauen vorbeiliefen, sei er aber plötzlich verstummt. "Du bist so was von unglaubwürdig", habe sie ihn daraufhin aufgezogen. Seine Antwort: "Wir werden noch lange befreundet sein."

Parallel dazu entsteht derzeit eine weitere "Gilmore Girls"-Dokumentation, die offiziell autorisiert ist. Die Produktion für HBO Max ist ausdrücklich ein eigenständiges Projekt und hat nichts mit "Drink Coffee, Talk Fast: A Documentary About Gilmore Girls" zu tun. Im Zentrum steht ein Wiedersehen mit Lauren. Auch weitere wichtige Mitglieder von Cast und Crew sollen an dem Projekt beteiligt sein. Wer genau dabei ist, wurde bislang allerdings noch nicht bekannt gegeben. Fans dürfen sich auf bisher unveröffentlichte Outtakes, Material hinter den Kulissen und alte Drehbuchseiten freuen. Auf dem Regiestuhl nimmt Bonni Cohen Platz. Serienschöpferin Amy Sherman-Palladino und Executive Producer Daniel Palladino führen als Insider durch die Entstehungsgeschichte der Kultserie. Ob auch Scott vor die Kamera tritt, ist nicht bekannt. Wann die offizielle Produktion bei HBO Max erscheint, steht ebenfalls noch in den Sternen.

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"Gilmore Girls"-Cast von 2000 - 2007

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EVERETT COLLECTION, INC. / ActionPress Lauren Graham und Scott Patterson in einer frühen "Gilmore Girls"-Staffel

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