Kristina Vogel (36) hat einen Traum, den sie sich bisher noch nicht erfüllt hat: Die ehemalige Bahnradsportlerin könnte sich vorstellen, für die deutsche Ausgabe des Playboy blankzuziehen – und zwar im Rollstuhl. Gegenüber Bild erklärte sie: "Warum nicht! Ich wüsste nicht, dass der Playboy mal ein Playmate mit Behinderung hatte? Ich könnte mir schon ein Shooting mit dem Playboy vorstellen." Für Kristina wäre ein solcher Auftritt allerdings nicht ohne Weiteres möglich. Die ehemalige Spitzensportlerin arbeitet mittlerweile als Beamtin bei der Bundespolizei. Bevor sie sich auf ein Nacktshooting für das Männermagazin einlassen könnte, müsste sie daher zunächst mit ihrem Arbeitgeber abstimmen, in welchem Umfang sie sich dort freizügig zeigen darf.

Mit der möglichen Fotostrecke verfolgt Kristina ein Anliegen, das über ästhetische Aufnahmen hinausgeht. Sie möchte ein Zeichen setzen und zeigen, dass eine Behinderung weder Attraktivität noch Sexualität ausschließt. "Ich muss jetzt nicht meinen Genitalbereich der ganzen Welt zeigen. Aber ich fände es schön zu zeigen, dass eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, trotzdem echt sexy sein kann. Auch wenn ich anders aussehe, kann ich attraktiv sein", betonte sie. Die Beamtin auf Lebenszeit betreut bei der Bundespolizei gemeinsam mit einem Kollegen Polizistinnen im Radsport. "Ich müsste ein Shooting aber vorher bei der Polizei abklären, wie nackt ich im Playboy sein dürfte… Ich bin ja Bundespolizei-Beamtin und daher könnte es sein, dass sie etwas dagegen hätten", erklärte sie. Beim Magazin stößt ihre Idee auf offene Ohren. Laut dem Newsportal wäre sie die erste Frau im Rollstuhl in der deutschen Ausgabe.

Seit einem schweren Trainingsunfall am 26. Juni 2018 ist Kristina querschnittsgelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Den Jahrestag des folgenschweren Unglücks feiert sie seitdem als ihren "Happy Life Day". Bereits zu ihrem achten Jahrestag im vergangenen Sommer ließ sich die Sportlerin für sinnliche Aufnahmen fotografieren. Bei dieser Gelegenheit machte sie auch auf ein gesellschaftliches Problem aufmerksam: Menschen mit Behinderung werde häufig ihre Sexualität abgesprochen. International gab es im "Playboy" bereits Vorbilder für solche Auftritte: Unter anderem posierten Ellen Stohl im Jahr 1987 und Sharry Konopski im Jahr 1997 nach einer Querschnittslähmung für das Magazin. Auch privat hat Kristina ihr Glück gefunden. Seit rund einem Jahr ist die Olympiasiegerin mit ihrem Mann Michael verheiratet. Die beiden wünschen sich gemeinsamen Nachwuchs. Eine Schwangerschaft steht laut der früheren Bahnradsportlerin aber noch nicht unmittelbar auf dem Plan.

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Getty Images Kristina Vogel im November 2024

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Getty Images Kristina Vogel, Ex-Bahnradsportlerin

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