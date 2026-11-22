Schock für den FC Bayern: Harry Kane (33) hat sich am Freitagabend beim 1:1 gegen den 1. FC Köln in der Allianz Arena erneut schwer am linken Sprunggelenk verletzt. Bei seinem ersten Einsatz nach der Länderspielpause stand der Torjäger gerade einmal 20 Minuten auf dem Rasen. Nach einer Grätsche von Kölns Joel Schmied biss er zunächst noch die Zähne zusammen, musste dann aber doch verletzt raus. Die medizinische Abteilung der Münchner stellte anschließend einen Riss des Syndesmosebandes fest. Der deutsche Meister bestätigte, dass der Engländer in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung stehen wird.

"Bei Harry Kane ist es ein Syndesmoseriss. Da ist die Ausfallzeit wie bei Isi. Da wird gerade diskutiert, ob OP oder nicht", erklärte Sportvorstand Max Eberl (53) nach dem Spiel gegenüber Bild. Dem Blatt zufolge drohe Harry eine Pause von drei bis vier Monaten. Für die Münchner kommt der Ausfall zur Unzeit, denn mit Luis Díaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry (31) und Alphonso Davies (26) fehlen bereits mehrere Profis. Zudem blieb Michael Olise nach einem Zusammenstoß zur Halbzeit in der Kabine. Bei ihm wurde eine Prellung des Vorfußes diagnostiziert. Seine Krücken beim Verlassen des Stadions seien laut Trainer Vincent Kompany nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

Der Coach bleibt jedoch zuversichtlich: "Das sind Weltspieler, das kannst du nicht ersetzen, aber Mentalität haben wir und das müssen wir bringen jetzt", betonte er gegenüber Sky und laut Bild ergänzte er: "Wir brauchen unglaubliche Leistungen von Spielern, die es vielleicht noch nicht gewohnt sind, diesen Druck zu haben beim FC Bayern." Für Harry ist es bereits die neunte verletzungsbedingte Pause wegen Beschwerden am Sprunggelenk in seiner 17-jährigen Profikarriere. Besonders häufig traf es dabei seinen linken Knöchel.

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Getty Images Harry Kane, Fußballer

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Getty Images Harry Kane wird beim Bundesligaspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln auf dem Rasen medizinisch behandelt

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