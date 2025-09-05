Kristina Vogel schwärmt rührend von ihrem Ehemann Michael

Kristina Vogel (34), die gefeierte Ex-Bahnradsportlerin, und ihr neuer Ehemann Michael haben in einem ehrlichen Gespräch mit dem Magazin Gala über ihre tiefe Verbindung gesprochen. Die 34-Jährige, die seit einem schweren Trainingsunfall im Jahr 2018 querschnittsgelähmt ist, beschrieb, was ihren Ehemann besonders macht: "Er schenkt mir eine tiefe innere Sicherheit und Zufriedenheit." Seit ihrer Hochzeit fühlen sich die beiden "wie ein starkes Team, das zusammen gegen den Rest der Welt kämpft". Erstaunlich ist auch ihre Offenheit über traditionelle und weniger traditionelle Elemente ihrer Beziehung: So trägt Michael ihren Nachnamen und Kristina entschied sich für einen ganz besonderen Soloauftritt bei ihrer Trauung: "Mich hat niemand zum Altar geführt, weil ich meinen großen Auftritt alleine haben wollte."

Ihr leidenschaftliches Bekenntnis zu Michael unterstreicht Kristinas rebellische Lebenseinstellung, die sich trotz ihrer Behinderung nicht einschränken lässt. Sie betonte die Bedeutung seiner Unterstützung, die ihr in schweren Zeiten Kraft schenkt. "Egal, was im Leben passiert, mit ihm schaffe ich es", erklärte sie. Diese Stärke stamme nicht nur aus Kristinas Erziehung, sondern auch aus ihrer natürlichen Widerstandskraft, die sie immer wieder bewies, indem sie niemals aufgab, unabhängig von den Hürden, denen sie sich stellen musste. Michael ist für sie weit mehr als nur ein Partner: Er ist ein unverzichtbarer Teil ihres Lebens und ihrer inneren Stärke.

Die Hochzeitsfeierlichkeiten fanden im Juli 2025 an der malerischen Ostsee statt, einem Ort, der Kristina und Michael seit Jahren viel bedeutet. Das Paar, das seit rund zwei Jahrzehnten zusammen ist, hat in dieser Zeit viele Höhen und Tiefen durchlebt. Für Kristina war die Verlobung nach so vielen gemeinsamen Jahren ein bedeutender Schritt. Die Trauung an der Ostsee war der Beginn eines neuen Kapitels in ihrem Leben – einem, das sie mit viel Liebe und gegenseitigem Verständnis gestalten wollen.

Getty Images Kristina Vogel und Michael Seidenbecher bei einer Preisverleihung in Baden-Baden, 2018

Getty Images Kristina Vogel, Ex-Bahnradsportlerin

Instagram / kristina.vogel Kristina Vogel und ihr Michael Seidenbacher, März 2025

