Tony Bauer (31) hat jetzt einen erschütternden Einblick in seine Krankheitsgeschichte gegeben. Im ZDF-Talk "Volle Kanne" erzählte der Comedian, dass er aufgrund eines Vitaminmangels ein halbes Jahr lang nichts sehen konnte. "Ich war mal sechs Monate blind, weil ich kein Vitamin A bekommen hab", berichtete er in der Sendung. Seit seinem achten Lebensjahr leidet Tony am Kurzdarmsyndrom. Die Erkrankung führte immer wieder zu langen Krankenhausaufenthalten und schweren gesundheitlichen Komplikationen. Die vorübergehende Erblindung war dabei längst nicht der einzige Schicksalsschlag: Nach eigenen Angaben lag der Entertainer bereits dreimal im Koma und litt zudem unter Lähmungserscheinungen.

Schon der Weg bis zur richtigen Diagnose war lang und belastend. Als Kind sei Tony dreimal aus dem Krankenhaus nach Hause geschickt worden, weil niemand herausgefunden habe, was ihm fehlte, berichtete er laut der Münchner Abendzeitung. Erst nachdem er nach einer Urinprobe "auf dem Dienstflur ohnmächtig" geworden sei, hätten die Ärzte sofort gehandelt. Bei einer Notoperation stellten sie schließlich fest, dass sein Dünndarm bereits abgestorben war. In all den schwierigen Momenten half ihm vor allem sein Humor. Mit Witzen habe er versucht, sein eigenes Leid zu verarbeiten und zugleich sein Umfeld zu beruhigen. Auch Ärzte und Pflegekräfte brachte er zum Lachen. "Ich liebe es, dass Leute lachen, weil ich selbst so viel geweint habe", verriet der Komiker. Für ihn steht fest: "Humor entwickelt sich durch Leid."

Das Kurzdarmsyndrom prägt Tonys Alltag bis heute. Weil sein Körper nicht ausreichend Nährstoffe aus der Nahrung aufnehmen kann, war er lange auf künstliche Ernährung angewiesen. Dafür trug er einen Rucksack mit einem Infusionsbeutel bei sich, der ihn an manchen Tagen bis zu 17 Stunden lang mit lebenswichtigen Nährstoffen versorgte. Seit dem Frühjahr 2026 hat sich seine Situation jedoch verbessert: Inzwischen erhält der Comedian ein Medikament per Spritze, das ihm dabei hilft, mehr Nährstoffe zu verwerten. Dadurch ist er nicht mehr darauf angewiesen, tagsüber ständig seinen Infusionsrucksack mit sich herumzutragen. Von seiner Erkrankung definieren lassen möchte sich Tony dennoch nicht. "Die Geschichte ist nicht, ich bin krank und mache das. Ich bin richtig, richtig gut in dem, was ich mache - und ich bin krank", stellte er im ZDF klar.

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ActionPress / Robert Schmiegelt / Future Image Tony Bauer, Mai 2025

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Instagram / tonybauer.comedy Tony Bauer, Komiker

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