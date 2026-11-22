Schlechte Nachrichten für alle Fans von Leonardo DiCaprio (52): Zum gewünschten Cameo als Rick Dalton im neuen Netflixfilm "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" wird es nicht kommen. Dabei war ein kurzer Gastauftritt des Schauspielers zunächst durchaus im Gespräch. Warum daraus am Ende nichts wurde, verriet nun sein Kollege und Star des Sequels Brad Pitt (62) bei der Premiere in Los Angeles. So soll das Problem laut The Hollywood Reporter vor allem bei der Vorbereitung gelegen haben: Für den kurzen Auftritt hätte Leonardo aufwendige Prothesen gebraucht und das kostet Zeit. "Das hätte großen Spaß gemacht, aber es hätte viele Prothesen erfordert, was gut ein paar Wochen Vorbereitung für ihn bedeutet hätte. Für ein Cameo lohnt sich der Aufwand kaum", erklärte Brad.

Ganz ohne Rick Dalton geht es aber nicht. Laut dem Oscarpreisträger enthält die Fortsetzung "süße Anspielungen" auf die Figur, die Leonardo im Original verkörpert hatte. Wie Brad weiter erklärte, stand die Idee eines Gastauftritts aber eine Zeit lang durchaus im Raum. "Es wurde eine Weile darüber gesprochen, aber es wirkte einfach wie eine große Zumutung", gestand Brad. Leonardo selbst hatte bereits im vergangenen Jahr im Gespräch mit Deadline erklärt, dass er bei dem Projekt nicht mitwirkt. Gleichzeitig betonte er damals, wie gespannt er auf die weitere Geschichte von Cliff Booth sei. Die Story setzt acht Jahre nach den Ereignissen von "Once Upon a Time in Hollywood" ein. Cliff hat sowohl Rick als auch seiner Karriere als Stuntman den Rücken gekehrt. Stattdessen schlägt er sich unter anderem als Barkeeper, Filmvorführer und Problemlöser in Hollywoods düsterer Unterwelt durch.

Neben Brad gehören auch Elizabeth Debicki (36), Scott Caan (50), Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II (40) und Peter Weller zum Cast. Ab dem 25. November läuft der Film in IMAX-Kinos, am 23. Dezember folgt der Start auf Netflix. Das Drehbuch selbst stammt von Quentin Tarantino (63), der auch den ersten Teil drehte. Die Regie überließ er diesmal aber dem "Fight Club"-Macher David Fincher (64). Ursprünglich hatte Quentin geplant, das Projekt selbst umzusetzen – als seine zehnte und womöglich letzte Regiearbeit. Nachdem er sich gegen dieses Vorhaben entschieden hatte, beschäftigte ihn vor allem eine Sorge: Er befürchtete, Brad dadurch enttäuscht zu haben.

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Imago Brad Pitt und Leonardo DiCaprio bei der Premiere von "Once Upon a Time in Hollywood" in Berlin am 1.08.2019

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Getty Images Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino und Margot Robbie

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