Lindsay Lohan (40) stimmt sich in diesem Jahr auf ganz besondere Weise auf die Feiertage ein. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Bader Shammas und ihrem dreijährigen Sohn Luai führt die Schauspielerin in der Vorweihnachtszeit neue Familientraditionen ein. Davon erzählte sie nun in einem Interview mit Us, das im Rahmen ihrer Kooperation mit Marshalls entstand. "Die Traditionen beginnen jetzt offiziell, irgendwie, mit unserem Sohn, weil er den Weihnachtsmann und Rentiere jetzt bewusster wahrnimmt", berichtete Lindsay und fügte hinzu: "Eine Tradition von uns ist, dass wir immer zusammen 'Rudolph' schauen – das alte Original, den alten Zeichentrickfilm." Neben dem Zeichentrickklassiker stehen bei der kleinen Familie außerdem zahlreiche Weihnachtsbücher auf dem Programm. Besonders die kindliche Vorfreude ihres Sohnes hat es der Mutter angetan. Auch das Verpacken der Geschenke gehört für sie zum gemeinsamen Familienerlebnis dazu.

Am meisten fiebert sie aber einem ganz bestimmten Moment entgegen: Sie freut sich vor allem darauf, Luais Gesicht am Weihnachtsmorgen zu sehen. Neben "Rudolph" dürfen im Hause Lohan-Shammas zu den Feiertagen auch andere Weihnachtsfilme nicht fehlen. Ganz oben auf Lindsays Liste steht "Tatsächlich... Liebe" – die romantische Komödie muss sie sich jedes Jahr ansehen, weil der Streifen sie glücklich macht. Darüber hinaus gehören "Liebe braucht keine Ferien" und "Das Wunder von Manhattan" zu ihren absoluten Favoriten in der Adventszeit. Doch nicht nur die Schauspielerin darf bei der Filmauswahl mitbestimmen. Auch ihr Ehemann Bader bringt seinen ganz persönlichen Lieblingsfilm in die neue Familientradition ein: Auf seinen Wunsch hin läuft bei der Familie jedes Jahr Kevin – Allein zu Haus über den Bildschirm.

Lindsay und der Finanzier Bader sind verheiratet und wurden 2023 Eltern ihres Sohnes Luai. Seitdem erlebt die Schauspielerin die Weihnachtszeit zunehmend durch die Augen ihres Kindes und verbindet ihre langjährigen Lieblingsfilme mit neuen Ritualen als Familie. Auch beruflich ist ihr das Fest alles andere als fremd: Mit "Falling for Christmas" und "Our Little Secret" stand sie bereits selbst für Weihnachtsfilme vor der Kamera. Würde sie ein fiktives Fest mit einer ihrer früheren Rollen verbringen, fiele ihre Wahl jedoch auf eine andere Produktion. Sie würde sich für die Zwillinge Hallie und Annie aus "Ein Zwilling kommt selten allein" entscheiden. Die Idee dahinter: Zusammen mit ihren beiden Schwestern könnte sie die festliche Atmosphäre Londons erleben und zugleich die Ruhe eines idyllischen Weinguts im kalifornischen Napa genießen. Für Lindsay wäre das eine gelungene Kombination zweier ganz unterschiedlicher Weihnachtskulissen.

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https://www.instagram.com/p/DY4x2ZDIgX1/ Lindsay Lohan teilt Bild von sich und Sohn Luai auf Instagram.

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Imago Lindsay Lohan und Bader Shammas bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills

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