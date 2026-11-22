Taylor Swift (36) nimmt ihre Pechsträhne bei den Grammys mit einer riesigen Portion Humor. Die Sängerin tauchte am Montag überraschend in einem Clip auf, den die Grammys auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichten. Darin durfte sie die Nominierungen für die letzten beiden Kategorien des Tages offiziell bekanntgeben. Ausgerechnet das waren Album des Jahres und Song des Jahres. Bevor sie die Namen schließlich vorlas, spielte die Künstlerin augenzwinkernd auf ihre sehr unterschiedliche Bilanz in diesen zwei Sparten an. "Eine davon hat mir schon viel Glück gebracht, bei der anderen stehe ich bei null von acht. Hier sind die Nominierten für das Album [des Jahres] und den Song des Jahres", scherzte sie im Video. Für ihre Alben wurde sie also schon vielfach ausgezeichnet, doch der Preis für den besten Song blieb ihr bis jetzt noch verwehrt. Bei der Verleihung 2027 bekommt Taylor jetzt ihre neunte Chance: Mit "I Knew It, I Knew You" ist sie wieder in der Kategorie vertreten.

Insgesamt darf sich Taylor diesmal über fünf Nominierungen freuen. "The Fate of Ophelia" geht als Aufnahme des Jahres ins Rennen, ihre neue Platte "The Life of a Showgirl" kämpft um den Titel Album des Jahres. Der Song "I Knew It, I Knew You", den sie für den Film "Toy Story 5" geschrieben hat, ist dieses Mal sogar gleich doppelt vertreten. Neben dem Song des Jahres tritt er zusätzlich auch in der Kategorie Bester für visuelle Medien geschriebener Song an. Ihre Zusammenarbeit mit Sabrina Carpenter (27) bei "The Life of a Showgirl" brachte der Musikerin zudem eine Nominierung für die beste Popdarbietung eines Duos oder einer Gruppe ein. Vor der eigentlichen Verkündung richtete Taylor aber noch ein paar liebevolle Worte an alle Nominierten und gratulierte ihnen. Eine Grammy-Nominierung bedeute, dass Musikerkollegen, Produzenten, Toningenieure, Künstler und Autoren die eigene Arbeit schätzen, erklärte sie in dem Video. Für sie persönlich sei das "das coolste Gefühl der Welt".

Wie hartnäckig ihr Pech beim Song des Jahres tatsächlich ist, zeigt ein Blick auf ihre bisherigen Nominierungen in dieser Kategorie. Mit "You Belong With Me", "Shake It Off", "Blank Space", "Lover", "Cardigan", "All Too Well (10 Minute Version)", "Anti-Hero" und "Fortnight" hatte Taylor schon auf die heiß begehrte Trophäe gehofft. Am Ende konnte sich aber keiner dieser Hits durchsetzen. Ganz anders sieht es beim Album des Jahres aus: Diesen Preis holte die Sängerin inzwischen viermal, und zwar für "Fearless", "1989", "Folklore" und "Midnights". Bei der kommenden Verleihung hat sie mit "The Life of a Showgirl" die Chance, einen fünften Sieg in dieser wichtigen Kategorie einzufahren. Eine ihrer fünf Nominierungen teilt sich Taylor dieses Mal mit Sabrina – sie gilt ohnehin als ihr Schützling. Zusammen stehen die Musikerinnen mit "The Life of a Showgirl" in der Kategorie für Popduos und Popgruppen zur Wahl.

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Getty Images Taylor Swift bei den 60. Country Music Association Awards in Nashville

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Getty Images Taylor Swift und Sabrina Carpenter im Jahr 2023

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