Verona Pooth (58) hat jetzt gezeigt, wer am Set wirklich den Chefhut hat – zumindest nach ihrer eigenen Auffassung. In ihrer Instagram-Story nahm die Moderatorin ihre Fans mit zu einem Dreh in einem Filmstudio. Mit von der Partie war auch Alain Midzic, ihr Manager. Verona saß entspannt auf einem hohen Stuhl, während Alain ihr zu erklären schien, wie die Aufnahmen ablaufen sollen. Dass sie sich normalerweise nicht gern etwas vorschreiben lässt, machte sie scherzhaft deutlich: "Anweisungen befolgen? Eigentlich nicht so mein Ding... Aber Alain spielt heute mal wieder Manager und Chef in Personalunion."

Dass Alain ihr Anweisungen gibt, scheint für Verona nicht die Regel zu sein: "Da lass ich ihn ausnahmsweise in dem Glauben, er hätte das Sagen!", schrieb sie in der Story. Ihre Zeilen versah sie mit zahlreichen lachenden und zwinkernden Emojis. Ganz so trotzig, wie ihr Kommentar vermuten lässt, verhielt sich Verona in dem Video allerdings nicht. Sie hörte den Ausführungen ihres Managers zu, wirkte dabei aber locker und sichtlich amüsiert. Böse gemeint ist der kleine Seitenhieb dabei nicht: Verona markierte Alain direkt in ihrer Story und bezog ihn so öffentlich in den Scherz über ihre Zusammenarbeit ein.

Wer am Ende tatsächlich die Ansagen am Set macht, wissen wahrscheinlich nur Verona und Alain. Die vielen lachenden Emojis unter ihrer Botschaft unterstreichen jedoch, dass die Moderatorin ihre Worte mit einem Augenzwinkern versehen hat. Und während Verona bei ihrem Manager scherzhaft die Cheffrage stellte, war ihre Rolle bei Villa der Versuchung ganz klar: Sie sollte die Promis durch die zweite Staffel führen und bei den Abrechnungszeremonien deren Ausgaben im Blick behalten. Für die Kandidaten stand dabei ein gemeinsamer Jackpot von 250.000 Euro auf dem Spiel.

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Getty Images Verona Pooth im Juni 2025

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IMAGO / APress Verona Pooth, Moderatorin

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