Jennifer Lawrence (36) hat mitten in einer Talkshow festgestellt, dass ein besonderes Erinnerungsstück fehlt: Der Bogen, den sie nach ihrer Rolle als Katniss Everdeen in "Die Tribute von Panem" bekommen hatte, ist offenbar nicht mehr in ihrem Besitz. Das wurde der Schauspielerin jetzt bei ihrem Auftritt in der Sendung "Watch What Happens Live With Andy Cohen" klar. Dort saß sie gemeinsam mit ihrem langjährigen "Panem"-Kollegen Josh Hutcherson (34) auf der Couch. Als Moderator Andy Cohen wissen wollte, wo sich die berühmte Requisite heute befindet, geriet Jennifer ins Grübeln. "Ich glaube, ich habe ihn verloren, oder ich schätze, er wurde gestohlen. Wo sollte ich ihn denn verloren haben?", fragte sie laut The Hollywood Reporter sichtlich verblüfft. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde Lawrence offenbar klar, dass ihr Erinnerungsstück möglicherweise gestohlen worden war. Wann oder unter welchen Umständen der Bogen verschwunden sein könnte, blieb jedoch ungeklärt.

Josh konnte kaum glauben, was er da hörte. "Jemand hat deinen Bogen aus 'Die Tribute von Panem' gestohlen?", hakte er ungläubig nach. Jennifer antwortete daraufhin: "Mir wird gerade tatsächlich in Echtzeit klar, dass sie das getan haben." Ein Erinnerungsstück aus der Filmreihe ist Lawrence allerdings geblieben: Sie besitzt noch immer eine grüne Hose, die Katniss im ersten Teil trug. Auch ihr Kollege Josh Hutcherson konnte ein Andenken vom Set mit nach Hause nehmen. Er besitzt noch eine Jogginghose seiner Rolle Peeta Mellark aus dem zweiten Teil der Reihe. In der Show plauderten die beiden außerdem darüber, welchen ersten Eindruck sie voneinander hatten. Auch ihre Lieblingsfilme der Reihe verrieten sie: Jennifer entschied sich für "Die Tribute von Panem – Catching Fire", Josh mag dagegen den Auftaktfilm am liebsten, wie The Hollywood Reporter berichtet.

Für die Fans hatte der gemeinsame Auftritt einen besonderen Seltenheitswert: Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson standen erstmals seit über einem Jahrzehnt wieder gemeinsam für ein Interview vor der Kamera. Der Anlass ist der Kinostart von "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping". Darin kehren die beiden in ihre bekannten Rollen als Katniss Everdeen und Peeta Mellark zurück. Für Jennifer war die Rückkehr an das Set ein sehr emotionales Erlebnis. Neben Josh traf sie dort auch Woody Harrelson (65) wieder. Außerdem arbeitete sie erneut mit vielen bekannten Gesichtern aus der Crew zusammen. Bei dem neuen Streifen handelt es sich nach "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes" um den zweiten Prequelfilm der Reihe. Im Mittelpunkt der Handlung steht Haymitch Abernathy, der am zweiten Jubel-Jubiläum der Hungerspiele teilnimmt.

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Getty Images Jennifer Lawrence bei den WWD Beauty Inc Awards 2026 im Lavan Midtown in New York

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Getty Images Josh Hutcherson und Jennifer Lawrence bei der Premiere von Lionsgates "The Hunger Games"

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