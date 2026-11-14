Michael J. Fox fürchtete Eklat wegen Parkinsonwitzen

Als Michael J. Fox (65) 2011 eine Gastrolle in "Curb Your Enthusiasm" annahm, war ihm dabei keineswegs wohl. Im Interview mit Esquire erzählt der Schauspieler, wie er sich in der Comedyserie selbst verkörperte und mit dem Serien-Ich von Larry David aneinandergeriet. Dessen Figur unterstellte ihm, die Parkinson-Erkrankung gezielt als Mittel für Mitgefühl einzusetzen. Weil in der Episode ganz offen über die Krankheit gescherzt wurde, befürchtete Michael das Schlimmste. Als Larry ihm die Idee telefonisch schilderte, wehrte er zunächst ab: "Nein, sie werden uns kreuzigen. Sie werden uns fertigmachen, wenn wir das tun." Doch ausgerechnet dieses Wagnis brachte ihn schließlich zum Umdenken. "Nein, das ist kein Problem. Das spricht für mich dafür", sagte er dem Magazin.

Heute wertet Michael die Folge als Wendepunkt für den öffentlichen Blick auf Parkinson. Menschen mit der Krankheit sollen mitten im gesellschaftlichen Leben stehen, ihre Bedürfnisse aussprechen und sich nicht verstecken, findet er. "Es war erneut ein großer Durchbruch aus dieser Parkinson-Perspektive, die Menschen an unsere Denkweise heranzuführen: Wir sind Menschen in der Gesellschaft, und wir müssen uns holen, was wir brauchen, und wir müssen uns ausdrücken", sagte er. Zum Dreh erzählte er, vieles sei spontan entstanden, fest vereinbart waren nur das Thema und der grobe Ablauf. Da er sich selbst spielte, konnte er kaum danebenliegen. Über Larry gerät er bis heute ins Schwärmen: "Er war einfach so cool und so lustig. Er tat Dinge, mit denen ich nicht gerechnet hatte."

Schon 1991 bekam Michael die Diagnose, öffentlich machte er sie jedoch erst 1998. Seither setzt er sich nicht nur für mehr Sichtbarkeit Betroffener ein, sondern treibt auch die Forschung voran: Im Jahr 2000 gründete der vierfache Vater die Michael J. Fox Foundation, die laut Esquire inzwischen mehr als drei Milliarden Dollar (2,7 Milliarden Euro) für die Parkinson-Forschung eingesammelt hat. Aus eigener Erfahrung wisse er, was Erkrankte umtreibt und wie drängend ihre Anliegen sind. Auch vor der Kamera thematisiert er die Krankheit mittlerweile offen: In "Shrinking" spielt er den Parkinson-Patienten Gerry, der eine enge Freundschaft zu Paul entwickelt, verkörpert von Harrison Ford (84). Bei einer Benefizveranstaltung verriet Michael zudem, dass er für eine mögliche vierte Staffel gern zurückkehren würde.

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Getty Images Michael J. Fox beim Social Impact Summit im DGA Theatre in Los Angeles, 22. Juli 2026

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Getty Images Michael J. Fox spricht bei den 78. Primetime Emmy Awards in Los Angeles, wo er mit dem Bob Hope Humanitarian Award geehrt wird

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