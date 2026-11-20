Tracy Pollan (66) hat verraten, wie sie und ihr Ehemann Michael J. Fox (65) trotz seiner Parkinson-Erkrankung ihren Alltag meistern und glücklich bleiben. Am vergangenen Samstag besuchte die Schauspielerin die 26. Ausgabe der Spendengala "A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson's" im New Yorker Waldorf Astoria. Dort sprach sie mit dem Magazin People über ihren Umgang mit den Herausforderungen, die Michaels Erkrankung mit sich bringt. Ihr Geheimnis: Sie konzentrieren sich auf den jeweiligen Tag und versuchen, ganz im Hier und Jetzt zu leben. "Ich denke, man muss es einfach Tag für Tag angehen", erklärte Tracy. Entscheidend sei, den Blick nicht zu weit in die Zukunft schweifen zu lassen. "Man muss auf das schauen, was vor einem liegt ... und man muss im Moment bleiben. Wenn der Moment in Ordnung ist, dann ist man genau dort", fügte sie hinzu. Michael lebt inzwischen seit mehr als drei Jahrzehnten mit Parkinson. Während dieser Zeit ist Tracy stets an seiner Seite geblieben.

Neben dieser Haltung sind es auch kleine gemeinsame Rituale, die Tracy und Michael Kraft geben. In manchen Dingen haben die beiden allerdings ganz unterschiedliche Vorlieben, wie die Schauspielerin gegenüber People verriet: "Es ist lustig, weil wir einen sehr unterschiedlichen Geschmack bei Büchern und bei dem haben, was wir schauen. Aber wir beide lieben immer ein großartiges Essen." Ihr gemeinsames Glücksrezept brachte sie deshalb auf eine einfache Formel: "Unsere gemeinsamen Mahlzeiten machen uns glücklich." Bei der Gala zeigte sich Michael ohne den Rollstuhl, den er in den vergangenen Jahren häufig genutzt hatte. Gemeinsam mit seiner Frau stand er sogar auf der Bühne. Über den roten Teppich wurde das Paar von seinen Töchtern Aquinnah und Schuyler sowie Esmé begleitet. Mit der Benefizveranstaltung wird die Parkinson-Forschung der Michael J. Fox Foundation unterstützt. Michael hatte die Organisation im Jahr 2000 gegründet. Seine Parkinson-Diagnose erhielt er bereits 1991 im Alter von 29 Jahren, machte sie aber erst 1998 öffentlich.

Michael und Tracy lernten sich bei den Dreharbeiten zur Sitcom "Familienbande" kennen. 1988 gaben sie sich das Jawort. Im vergangenen Juli feierten die beiden bereits ihren 38. Hochzeitstag und teilten zu diesem Anlass gemeinsame Pärchenfotos auf Instagram. Zusammen haben sie vier Kinder: Neben den drei Töchtern gehört auch Sohn Sam zur Familie. Bei der aktuellen Gala war er zwar nicht auf dem roten Teppich zu sehen, im September hatte er seine Eltern und Schwestern aber noch zu den Primetime Emmy Awards begleitet. Bei der Preisverleihung bedankte sich Michael ausdrücklich bei seiner Frau und seinen vier Kindern für ihre Opfer, ihre Geduld und ihre Liebe. Tracy nutzte ihren Auftritt in New York wiederum, um den Unterstützern der Stiftung zu danken, von denen sich einige bereits seit mehr als 20 Jahren engagieren. Außerdem würdigte sie die Fortschritte, die durch die finanzierte Forschung inzwischen erzielt werden konnten.

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Getty Images Tracy Pollan and Michael J. Fox, Time 100 Gala, 2024

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Getty Images Michael J. Fox und Tracy Pollan bei den BAFTA-Awards 2024 in London

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