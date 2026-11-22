Kurz vor seiner Krebsoperation durfte Jax Taylor (47) seinen Sohn Cruz noch einmal in die Arme schließen. Dass dieses Treffen zustande kam, verdankt der Realitystar seiner Ex-Partnerin Brittany Cartwright (37). Jax hatte Brittany zuvor über seine Diagnose und den bevorstehenden Eingriff informiert und daraufhin ermöglichte sie ihm, noch etwas Zeit mit dem gemeinsamen Sohn zu verbringen. Gleichzeitig bat er seine Ex, seine Erkrankung zunächst für sich zu behalten. Das erklärte sein Anwalt Mark Vincent Kaplan jetzt gegenüber TMZ. Dass Brittany ihrem Ex in dieser schwierigen Situation entgegenkam, ist durchaus bemerkenswert: Zwischen den beiden gilt eine einstweilige Verfügung, die ihren Kontakt stark einschränkt.

Bei Jax war ein Tumor an der linken Niere entdeckt worden, der in einer rund fünfstündigen Operation entfernt wurde. Der Eingriff gestaltete sich komplizierter als zunächst erwartet, da der Tumor größer war und tiefer lag als von den Ärzten angenommen. Brittany hat sich bislang nicht öffentlich zu den Entwicklungen geäußert und auch eine Anfrage von TMZ unbeantwortet gelassen. Rückhalt bekommt Jax während seiner Erkrankung unterdessen von seiner Freundin Lori Krebs. Insider aus seinem Umfeld verrieten dem Portal, dass sie ihm Halt gebe und ihn auffange, wenn ihn die Situation überfordere. Die gemeinsame Bewältigung dieser schwierigen Zeit habe das Paar sogar noch enger zusammengeschweißt.

Seine Krebsdiagnose hatte Jax erst kürzlich selbst öffentlich gemacht und dabei von einer "sehr dunklen Lebensphase" gesprochen. Alles begann mit einem Krankenhausbesuch im Juli: Damals vermutete der Realitystar zunächst, unter Nierensteinen zu leiden. Bei einer Computertomografie entdeckten die Ärzte jedoch den Tumor. Nach der komplizierten Operation musste Jax nun zunächst noch auf die Ergebnisse der pathologischen Untersuchung warten. Neben Lori gibt ihm vor allem sein Sohn Cruz Kraft. Der 47-Jährige machte laut TMZ deutlich, wie wichtig es ihm sei, seinen Sohn aufwachsen zu sehen.

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Instagram / https://www.instagram.com/mrjaxtaylor/?hl=de Jax Taylor und sein Sohn Cruz im Juli 2024

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Instagram / brittany Jax Taylor und Brittany Cartwright mit ihrem Sohn Cruz, 2023

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