Kayla Reid (35) zieht einen endgültigen Schlussstrich unter ihre Ehe mit Ryan Lochte (42) und trennt sich nun auch von ihrem Ehering. Vier Monate nach der im Juli rechtskräftig gewordenen Scheidung von dem ehemaligen Olympiaschwimmer lässt Kayla ihren Ehering nun über den Luxus-Schmuckmarktplatz Worthy versteigern. Das Schmuckstück besteht aus 18-karätigem Gold und ist mit einem 4,37 Karat schweren Diamanten im Radiantschliff besetzt. Für die dreifache Mutter bedeutet der Verkauf zugleich einen symbolischen Schritt, um endgültig mit ihrer Ehe abzuschließen. Nach acht Jahren Ehe möchte sie endgültig loslassen und zugleich den Weg für einen finanziell stabileren Neustart mit ihren Kindern ebnen. "Für mich ging es beim Verkauf meines Rings wirklich darum, dieses Kapitel meines Lebens abzuschließen und etwas aus meiner Vergangenheit dafür einzusetzen, eine bessere Zukunft für mich und meine Kinder aufzubauen", erklärte Kayla gegenüber OK Magazine.

Gefühle verbindet die Ex-Frau des Sportlers mit dem Schmuckstück nach eigenen Worten nicht mehr. "Es ist ein wunderschöner Ring, aber ich habe keine emotionale Bindung mehr daran. Ich bin an einem völlig anderen Punkt in meinem Leben und freue mich wirklich auf das, was vor mir liegt", betonte sie. Neben dem emotionalen Abschied dürfte auch der finanzielle Aspekt bei ihrer Entscheidung eine Rolle spielen. Die Trennung hat Kayla offenbar einiges gekostet. Nun bemüht sie sich darum, sich als alleinerziehende Mutter wieder eine solide finanzielle Grundlage aufzubauen. "Die Realität ist, dass eine Scheidung nicht billig ist, und als alleinerziehende Mutter von drei Kindern habe ich wirklich hart daran gearbeitet, wieder auf die Beine zu kommen und finanzielle Stabilität für uns zu schaffen", gab das Model offen zu. Mit ihren ehrlichen Worten möchte sie außerdem anderen Frauen Mut machen, die gerade eine Trennung oder einen Umbruch durchleben. Ein Neuanfang sei zwar nicht immer leicht, könne aber zugleich etwas Schönes sein.

Kayla und Ryan hatten sich 2016 kennengelernt und sich noch im selben Jahr verlobt. Im Januar 2018 hatten sich die beiden zunächst standesamtlich das Jawort gegeben, bevor sie im September desselben Jahres eine größere Hochzeit unter freiem Himmel feierten. Aus ihrer Ehe gingen drei Kinder hervor: Sohn Caiden Zane wurde 2017 geboren, Tochter Liv Rae folgte 2019 und Nesthäkchen Georgia June machte die Familie 2023 komplett. Im März 2025 reichte Kayla schließlich die Scheidung ein, abgeschlossen wurde das Verfahren im Juli dieses Jahres. Laut der Vereinbarung liegt das hauptsächliche Sorgerecht bei ihr. Ryan sieht die Kinder an vier Tagen im Monat, zahlt monatlich 1.000 US-Dollar (umgerechnet 911 Euro) Unterhalt und beteiligt sich bei Bedarf an den Betreuungskosten.

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Getty Images Kayla Rae Reid im Juli 2016

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Instagram / ryanlochte Ryan Lochte, Schwimmer

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