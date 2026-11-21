Oliver Pocher (48) hat beim Kindergeburtstag seines Sohnes einen ziemlich ungewohnten Moment erlebt. Am 11. November feierte der Junge, den der Comedian mit Amira Aly (34) hat, seinen siebten Geburtstag. Bei der Party traf der Comedian nicht nur auf seine Ex-Frau, sondern lernte auch deren neugeborene Tochter kennen. Das Mädchen war im Oktober zur Welt gekommen und stammt aus Amiras Beziehung mit Moderator Christian Düren (36). Wie Oliver jetzt im Podcast "Patchwork Boys" erzählte, kündigte die Moderatorin während der Feier an, dass sie ihr Baby stillen müsse. Der Entertainer reagierte zunächst ganz entspannt und schlug ihr sogar selbst vor, das gleich vor Ort zu tun. "Ja, ist doch super. Kannst du doch hier machen", bot er an. So locker blieb er allerdings nicht lange. Als Amira ihre Tochter tatsächlich direkt vor ihm stillte, wusste Oliver plötzlich nicht mehr so recht, wohin mit seinem Blick. "Dann weißt du ja auch nicht, wo du hingucken sollst jetzt", schilderte er den Moment im Podcast. Sein eigenes Angebot brachte ihn somit selbst in Verlegenheit.

Im Podcast, den er gemeinsam mit Pietro Lombardi (34) aufnimmt, sprach Oliver ausführlich darüber, was das Zusammentreffen mit Amira und der intime Stillmoment in ihm ausgelöst hatten. Pietro wollte von seinem Kollegen wissen, wie er sich bei dem Anblick gefühlt habe. "Nee, es ist erstaunlich unemotional", antwortete der Comedian zunächst. Ganz alltäglich habe sich die Begegnung für ihn dennoch nicht angefühlt. Mit Blick auf seine Ex-Frau und deren Baby räumte Oliver in derselben Podcastfolge ein: "Klar ist das komisch." Als Amira mit dem Neugeborenen vor ihm saß, musste der fünffache Vater auch an die Geburten seiner eigenen Kinder zurückdenken. Amira und Oliver waren rund fünf Jahre lang verheiratet. Aus ihrer Ehe gingen zwei Söhne hervor, die zum Zeitpunkt der Geburtstagsfeier sieben und fünf Jahre alt waren. Mit der Geburt von Amiras Tochter hat sich das Familiengefüge der beiden nun noch einmal deutlich verändert.

Amiras Tochter gehört als Halbschwester der beiden Jungen nun fest zu der neu entstandenen Patchworkfamilie. Für Oliver steht fest, dass seine Söhne eine enge und dauerhafte Beziehung zu ihrer kleinen Schwester aufbauen sollen. "Die haben jetzt ein Geschwisterchen, das werden sie ihr Leben lang haben", betonte er im Gespräch mit Pietro. Deshalb wolle er trotz möglicherweise schwieriger Momente an einem funktionierenden familiären Miteinander arbeiten. Auch gegenüber Amiras Partner Christian zeigte sich der Comedian offen und signalisierte, ihn bei Bedarf zu unterstützen. "Meine Hand ist gereicht", stellte er im Podcast klar. Oliver ist nach eigenen Worten bereit, persönliche Befindlichkeiten zurückzustellen. "Da muss man auch teilweise über seinen Gefühlen stehen", erklärte er. Im Mittelpunkt stehen für ihn dabei die beiden Söhne und ihr Verhältnis zu ihrer neuen Halbschwester, das unabhängig von den Erwachsenen Bestand haben soll.

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Instagram / oliverpocher Amira Pocher und Oliver Pocher

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Instagram / amiraaly Amira Aly mit ihrem Neugeborenen

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