Andrew Mountbatten-Windsor (66) hat sich bei einem Spaziergang in der Nähe seines Zuhauses gezeigt. Wie Fotos, die The Sun vorliegen, zeigen, war der Ex-Prinz allerdings nicht allein unterwegs: Sieben Hunde begleiteten ihn auf seiner Runde. Darunter waren auch Muick und Sandy, die beiden Corgis seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth II. (†96). Außerdem liefen seine fünf Norfolk Terrier mit. Der öffentliche Auftritt fällt in eine schwierige Phase für den Royal. Vor rund einem Jahr hat Andrew seine royalen Titel verloren. Seitdem lebt er zurückgezogen auf dem Anwesen der Königsfamilie. Gleichzeitig sorgen seine Verbindungen zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) weiterhin für Schlagzeilen. Denn die Ermittlungen rund um die Beziehung der beiden Männer dauern nach wie vor an.

Muick und Sandy waren für Queen Elizabeth ganz besondere Begleiter. Die Monarchin galt zeitlebens als leidenschaftliche Hundeliebhaberin und hielt über Jahrzehnte hinweg Corgis. Nach ihrem Tod im September 2022 übernahm Andrew die beiden Tiere, die seiner Mutter besonders am Herzen gelegen hatten. Gemeinsam mit seien fünf Norfolk Terriern bildeten sie ein auffälliges Rudel an Andrews Seite. Die Hunde stellen damit weiterhin eine persönliche Verbindung zwischen ihm und seiner verstorbenen Mutter dar.

Um die beiden Corgis hatte sich laut einem Bericht vom März sogar ein möglicher Rechtsstreit angebahnt. Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (67) soll bereit gewesen sein, für ihr Mitspracherecht bei der Betreuung zu kämpfen. Eine schriftliche Regelung zum Verbleib der Hunde nach Elizabeths Tod fehlte dem Bericht des Magazins OK! zufolge. Andrew soll eine geteilte Betreuung abgelehnt haben. Dabei hatten die Tiere offenbar auch für Sarah eine besondere emotionale Bedeutung. Ein Insider sagte dem Magazin: "Sie hat sogar gesagt, sie glaube, die Hunde seien von der Seele der Queen beseelt und fühlten sich wie eine letzte Kommunikationslinie zu Elizabeth an." Laut dem damaligen Bericht wollte Sarah eine gemeinsame Lösung erreichen. Falls Andrew diese weiter blockierte, zog sie demnach auch den Gang vor Gericht in Betracht.

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor bei einer Messe in London

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ANWARxHUSSEIN / IMAGO / Avalon.red Queen Elizabeth mit ihren Hunden, April 2006

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