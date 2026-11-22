Der neue "Panem"-Film "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" legt an den weltweiten Kinokassen einen beeindruckenden Start hin. Laut den von Deadline veröffentlichten und bis Freitag erfassten Zahlen spielte das Prequel global bereits rund 76 Millionen US-Dollar ein, was etwa 69 Millionen Euro entspricht. Besonders eindrucksvoll fällt dabei die Platzierung aus: In 66 der bislang 67 gestarteten Märkte schoss der sechste Teil der Filmreihe direkt an die Spitze der Kinocharts. Schon jetzt kommt der Film damit dem weltweiten Startwochenende seines Vorgängers erstaunlich nahe. "Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes" war 2023 zum Auftakt auf 100,1 Millionen US-Dollar gekommen.

Am Wochenende startet "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" in 17 weiteren Märkten. Deadline hält deshalb weltweite Einnahmen von insgesamt rund 200 Millionen US-Dollar [ca. 182 Millionen Euro] am ersten Wochenende für möglich. In mehreren Ländern fällt der Auftakt damit deutlich stärker aus als bei "The Ballad of Songbirds & Snakes". Frankreich steuerte zunächst 1,4 Millionen US-Dollar [ca. 1,3 Millionen Euro] bei, womit das Ergebnis 157 Prozent über dem des Vorgängers lag. In Australien waren es 1,5 Millionen US-Dollar [ca. 1,4 Millionen Euro] und damit 137 Prozent mehr. Auch in Deutschland stürmte das Prequel am ersten Tag mit einer Million US-Dollar an die Spitze. Das entspricht einem Plus von 83 Prozent. Weitere erste Plätze wurden unter anderem aus Norwegen, Schweden, Belgien, Italien, Dänemark, Finnland und den Niederlanden gemeldet. Auch in Lateinamerika und im Nahen Osten dominierte der Film zahlreiche Kinocharts.

Bei den Kritikern hatte der neue "Panem"-Film allerdings deutlich weniger Grund zum Jubeln. Die ersten Rezensionen waren weit auseinandergegangen. Besonders hart hatte Peter Bradshaw im Guardian mit dem Prequel abgerechnet: Er hatte nur einen Stern vergeben und den Film als "surreal schlecht" und "langweilig" bezeichnet. Sein vernichtendes Fazit: "Dieser Film hat nichts wirklich Interessantes und keinen authentischen Grund zu existieren, außer seiner Fangemeinde eine Einnahmequelle abzupressen." Ganz so düster hatten andere Medien den Film nicht gesehen. The Hollywood Reporter hatte eine Rückkehr zum Geist der ersten Teile gelobt. Variety hatte das Prequel zwar als sehenswert beschrieben, zugleich aber Abschweifungen und eine "aufgeblähte Schlusssequenz" bemängelt. Auch Empire hatte mit drei Sternen nur ein verhaltenes Lob ausgesprochen. Das Magazin hatte den Film als unterhaltsame Ablenkung eingeordnet und geurteilt: "Im Wesentlichen eine Fußnote mit Ambitionen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence, Elle Fanning und Woody Harrelson und viele weitere Stars bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping"

Anzeige Anzeige

Getty Images Mckenna Grace präsentiert ihr Kleid beim Photocall zu "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" im Berliner Zoo Palast

Anzeige Anzeige