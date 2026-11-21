Jada Karabas (21) und Jerry Menges (31) haben gestern Abend bei "The Ultimate Hype" für reichlich neugierige Blicke gesorgt. Die beiden Realitystars posierten gemeinsam auf dem roten Teppich. Später schlenderten sie sogar Hand in Hand durch die Halle. Auch im Interview mit Promiflash fiel auf, wie vertraut die beiden miteinander umgehen. Als es um ihren Beziehungsstatus ging, bestätigten sie zumindest, dass das Interesse auf beiden Seiten besteht. Jerry beschrieb die aktuelle Lage zunächst noch recht zurückhaltend: "Ich würd sagen, Jada und ich verstehen uns erst mal ganz gut." Dann wurde der Realitystar aber deutlicher und gab zu: "Und ich finde Jada attraktiv. Jada findet mich attraktiv. Aber das war's auch erst mal."

Als Promiflash direkt nachhakte, ob zwischen Jada und Jerry bereits mehr als nur Freundschaft läuft, reagierten beide zunächst mit nervösem Kichern. Eine Romanze wollten die Realitystars nicht bestätigen. Mit ihrer zurückhaltenden Antwort legten sie sich jedoch auch nicht darauf fest, dass ihr Verhältnis rein freundschaftlich bleibt. Jerry erklärte im Gespräch, weshalb die beiden aktuell noch keinen eindeutigen Beziehungsstatus nennen können: "Das können wir halt noch nicht sagen. Das ist das Problem. Das ist ... das können wir noch nicht sagen." Mehr war dem Duo an diesem Abend nicht zu entlocken. Bisher steht also nur fest: Jada und Jerry verstehen sich gut und finden einander attraktiv.

Jerry ist im Reality-TV kein Unbekannter. Er machte unter anderem durch seine Teilnahme an #CoupleChallenge auf sich aufmerksam und ging am Ende sogar gemeinsam mit seinem Teampartner Chris Kugathasan als Gewinner aus dem Format hervor. Auch mit Jada könnte er bereits für ein gemeinsames TV-Projekt vor der Kamera gestanden haben. Möglicherweise dürfen sich die beiden deshalb noch nicht zu ihrem Beziehungsstatus äußern.

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Getty Images Jada Karabas und Jerry Menges besuchen die Hype Fight Night Round 2 im Kölner Carlswerk

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RTL ZWEI Jerry Menges und Chris Kugathasan bei "#CoupleChallenge – Halloween Edition"

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