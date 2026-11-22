Joanna Page (49) hat im britischen Dschungelcamp offen über die Nacktszenen gesprochen, die sie damals für die Weihnachtskomödie Tatsächlich... Liebe drehen musste. Vor ihren Mitcampern bei "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" erinnerte sich die Schauspielerin an die Dreharbeiten mit Martin Freeman (55), wie The Sun berichtet. Zu diesem Zeitpunkt war Joanna gerade einmal 26 Jahre alt. Die freizügigen Szenen machten ihr solche Sorgen, dass sie zunächst kurz davor war, die Rolle abzulehnen. Erst ein Gespräch mit ihrem Agenten brachte sie dazu, die Herausforderung doch anzunehmen. Wie belastend die Situation für sie war, verdeutlichte sie in der Show: "Bei 'Tatsächlich... Liebe', verdammt noch mal, war es absolut beängstigend."

Besonders gut erinnerte sich Joanna an den ersten gemeinsamen Drehtag mit Martin. Für eine Szene sollte sie sich nach vorne beugen, während ihr Kollege direkt hinter ihr stand. Anschließend musste sie auch noch ihren BH ausziehen – eine Situation, die sie einiges an Überwindung kostete. "Es ist absolut beängstigend. Wenn man es zum ersten Mal macht – oh mein Gott, einem ist so kalt!", erzählte sie ihren Mitstreitern im Camp. Mit fortschreitenden Dreharbeiten legte sich ihre Nervosität jedoch zunehmend. Die Britin habe sich immer wohler gefühlt und sei mit der Zeit deutlich entspannter geworden. Auch die Crew am Set trug offenbar dazu bei: Sobald der Regisseur "Cut" rief, eilte die Kostümabteilung herbei und wickelte Joanna direkt wieder ein. Rückblickend bezeichnete sie die Dreharbeiten als das "verrückteste Erlebnis".

In der Komödie aus dem Jahr 2003 spielen Joanna und Martin die zurückhaltenden Figuren Judy und John. Die beiden arbeiten als Körperdoubles bei den Dreharbeiten zu einem Erotikfilm und kommen sich dabei näher. Abseits der Kamera ist Joanna mit dem "Emmerdale"-Darsteller James Thornton verheiratet, mit dem sie vier gemeinsame Kinder hat. Ihre freizügigen Szenen aus dem Weihnachtsklassiker durften die Kinder bisher allerdings noch nicht sehen. Mittlerweile hätten sie sogar großes Interesse daran, die Komödie anzuschauen. Für den gemeinsamen Filmabend hat die Schauspielerin bereits einen Plan, wie sie im Podcast "White Wine Question Time" verriet: "Ich habe ihnen gesagt, dass es ein paar Stellen gibt, die Mami vorspulen muss [...]".

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Imago Joanna Page besucht die Pride of Britain Awards 2025 im Grosvenor House in London

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Getty Images Martin Freeman, Schauspieler

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