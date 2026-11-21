Robert Pattinson (40) gehört zu den gefragtesten Schauspielern Hollywoods – und trotzdem zahlt er noch einen Kredit ab. Wie das Magazin OK! berichtet, lastet auf einem Anwesen, das der Schauspieler gemeinsam mit seiner Verlobten Suki Waterhouse (34) besitzt, eine Hypothek in Höhe von drei Millionen Dollar. Das Paar hatte das Haus in den Hollywood Hills für 5,3 Millionen Dollar gekauft. Das Kuriose daran: Bewohnt wird die Luxusbleibe derzeit überhaupt nicht. Stattdessen ziehen Robert, Suki und ihre zweijährige Tochter von einer Mietunterkunft zur nächsten. Schuld daran sind die prall gefüllten Terminkalender der beiden. Er dreht in verschiedenen Städten, sie ist mit Tourneen und Gesangsterminen beschäftigt. Also packt die kleine Familie regelmäßig die Koffer und quartiert sich kurzfristig dort ein, wo die Arbeit gerade ruft. Das eigene Millionenhaus muss währenddessen ohne seine Besitzer auskommen.

Aus Unterlagen, die OK! einsehen konnte, geht hervor, dass der Kredit im Jahr 2022 über einen Trust bei der City National Bank aufgenommen wurde. Die Laufzeit reicht demnach voraussichtlich bis 2052. Bis die Schulden vollständig getilgt sind, wäre Robert also 66 Jahre alt. Monatlich sollen rund 13.500 Dollar fällig werden. Nach Berechnungen des Magazins summieren sich die Zinsen über die gesamte Laufzeit auf beinahe 1,9 Millionen Dollar. Das Anwesen wurde 1939 im Stil des Spanish Colonial Revival errichtet und verfügt über drei Schlafzimmer sowie einen kleinen Pool. Hohe Hecken und verschlossene Tore sorgen dafür, dass neugierige Blicke draußen bleiben. Auch die Liste der früheren Eigentümer kann sich sehen lassen. Zu ihnen zählen der Musiker Beck und der Schöpfer der Serie "Gossip Girl". Prominente Bewohner ist das Haus also durchaus gewohnt, nur eben gerade nicht.

Wo die Familie gerade lebt, hängt ganz von den beruflichen Verpflichtungen ab. Zuletzt mieteten Robert und Suki ein Haus in Beverly Hills. Davor wohnten sie zeitweise unter anderem in New York, New Orleans und im Westen Londons. Die Sängerin sprach selbst offen über das unstete Leben: "Wir haben in Mietunterkünften gewohnt, sind alle paar Monate umgezogen und waren einfach nicht zu Hause", erzählte sie laut OK!. Und weiter: "Es war immer dort, wo wir uns niederlassen konnten und wo wir als Familie zusammenbleiben konnten." Einen dauerhaft genutzten gemeinsamen Lebensmittelpunkt hat das Paar trotz des eigenen Anwesens in den Hollywood Hills derzeit also nicht. Wichtiger als feste vier Wände ist für die Familie laut Sukis Worten etwas anderes: dass Robert, Suki und ihre Tochter trotz aller Drehtage und Auftritte zusammenbleiben können. Das Haus in den Hollywood Hills bleibt damit vorerst vor allem eines, nämlich ein Posten auf dem monatlichen Kontoauszug.

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Getty Images Bei der Premiere von "The Drama" in Los Angeles: Robert Pattinson und Suki Waterhouse

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