Vin Diesel (59) übernimmt in seinem nächsten Filmprojekt eine ungewohnte Rolle. In dem Actionstreifen "Burial Hill" verkörpert er einen Friedhofswärter, der zurückgezogen lebt und ein dunkles Geheimnis aus seiner Vergangenheit mit sich trägt. Als er eine junge Zeugin beschützen muss, wird seine abgeschiedene Existenz jedoch auf die Probe gestellt. Wie Deadline berichtet, steht Amazon MGM Studios kurz davor, sich für geschätzte 35 bis 40 Millionen US-Dollar die Mehrheit der internationalen Vertriebsrechte zu sichern. Auch die weitere Planung nimmt bereits Gestalt an: Die Dreharbeiten sollen voraussichtlich Anfang 2027 beginnen, Australien gilt als möglicher Drehort. Hinter dem Projekt steht offenbar die Hoffnung, mit Vins Figur den Auftakt zu einer neuen Actionfilmreihe zu schaffen.

Im Zentrum der Handlung steht eine junge Frau, die Zeugin der Verbrechen einer korrupten Einheit der Staatspolizei wird. Auf der Flucht vor den Beamten sucht sie ausgerechnet auf dem Friedhof Schutz, auf dem der von Vin gespielte Wärter lebt. Als die Polizisten dort auftauchen, um die Zeugin zum Schweigen zu bringen und ihre Verbrechen zu vertuschen, muss er eingreifen. Dafür kehrt er in eine gefährliche Welt zurück, der er eigentlich längst den Rücken gekehrt hatte. Welche weiteren Schauspieler zum Cast gehören werden, ist noch nicht bekannt. Das Casting für die übrigen Rollen läuft derzeit. Parallel dazu finden Verhandlungen über die nordamerikanischen Vertriebsrechte statt. Welche Interessenten daran beteiligt sind, wurde bislang nicht bekannt gegeben. Produziert wird "Burial Hill" von Marc Butan (Mad River Pictures) sowie Vin und Samantha Vincent (One Race Films). Matt Berger übernimmt die ausführende Produktion. Auf dem Regiestuhl sitzt Jamie Payne, der unter anderem an der Serie "Luther" und den dazugehörigen Filmen mitgewirkt hat. Das Drehbuch stammt von Mike McGrale, der auch am kommenden John Wick-Ableger "Caine" beteiligt ist.

Mit "Burial Hill" wagt Vin einen vergleichsweise seltenen Ausflug abseits seiner bekannten Filmreihen. Sollten die Dreharbeiten wie geplant 2027 beginnen, wäre es sein erster Film außerhalb der Reihen Fast & Furious und Guardians of the Galaxy seit sieben Jahren und erst sein dritter innerhalb eines Jahrzehnts. Bekannt ist der Schauspieler vor allem durch seine Rollen in "Fast & Furious", "Guardians of the Galaxy" und "xXx". Seiner Paraderolle als Dominic Toretto kehrt er trotz des neuen Projekts allerdings nicht den Rücken: Aktuell arbeitet Vin an "Fast Forever", dem 11. Teil der Filmserie. Außerdem wurde er als ausführender Produzent einer geplanten "Fast & Furious"-Fernsehserie angekündigt, die Universal entwickelt. Auch bei "Burial Hill" ist der Hollywoodstar nicht nur vor der Kamera beteiligt. Über seine Produktionsfirma One Race Films gehört er gemeinsam mit Samantha Vincent zum Produzententeam.

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Getty Images Vin Diesel bei der Eröffnung des Lucas Museum of Narrative Art am 19. September 2026 in Los Angeles

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Getty Images Vin Diesel, Schauspieler

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