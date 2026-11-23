Für "Werwulf" ist Robert Eggers (43) bis an seine Grenzen gegangen. Mit seinem neuen Film, der Ende des Jahres in die Kinos kommt, wollte der Regisseur die dunkelste und beängstigendste Geschichte seiner Karriere erzählen. Das ging allerdings nicht spurlos an ihm vorbei. Im Interview mit dem Magazin Empire gestand der Filmemacher, dass ihm die Arbeit am Drehbuch sogar körperlich zu schaffen machte. "Die Schreibphase war definitiv unangenehm. Manchmal wurde mir beim Schreiben dieses Films körperlich übel, aber genau so musste es sein", stellte er klar. Angetrieben habe ihn dabei vor allem sein eigener Ehrgeiz. "Man versucht immer, sich selbst weiterzuentwickeln, und ich dachte: 'Lass mich versuchen, den gruseligsten Horrorfilm zu schreiben, den ich schreiben kann.' Es ist definitiv der dunkelste", verriet Robert.

Aaron Taylor-Johnson (36) und Lily-Rose Depp (27) schlüpfen in die Hauptrollen des düsteren Streifens. Die Handlung ist im Mittelalter angesiedelt. Aaron spielt einen verfluchten Bauern, während ein blutrünstiges Wesen ein abgelegenes Dorf in England terrorisiert. Doch nicht nur der Regisseur hatte mit dem gruseligen Stoff zu kämpfen. Auch der Filmstar kam an seine Grenzen. Gegenüber Empire erzählte Aaron, dass er sich innerlich abkoppeln musste, um der seelenlosen Figur gerecht zu werden. Die Vorbereitung auf die Rolle habe ihn in einen "sehr, sehr dunklen Geisteszustand" gebracht.

Robert hatte sich laut eigener Aussage ganz bewusst für Aaron als Hauptdarsteller entschieden. Ausschlaggebend seien vor allem dessen Erfahrung im Tanz, seine Athletik und seine ausgeprägte Körperlichkeit gewesen. Zusammen mit der Bewegungskünstlerin Marie-Gabrielle Rotie erarbeitete der Schauspieler die kräftezehrende Verwandlung seiner Figur. Dabei sollte er nicht nur Stärke ausstrahlen, sondern auch den Schmerz, die Verletzlichkeit und die innere Leere des Bauern sichtbar machen. Gegenüber Empire nannte Robert die Leistung des Darstellers erschütternd und außergewöhnlich und betonte, wie stolz er auf ihn sei. Lily-Rose, mit der der Regisseur bereits für "Nosferatu" zusammengearbeitet hatte, übernimmt hingegen die Rolle der Ehefrau und Mutter an Aarons Seite. Als bodenständige Bäuerin aus dem Mittelalter bilde sie das emotionale Herz des Films. Die ungewohnte Rolle habe Lily-Rose mit großer Begeisterung angenommen, freute sich Robert.

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Getty Images Robert Eggers bei der "Nosferatu"-Weltpremiere in Berlin, Dezember 2024

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Imago Aaron Taylor-Johnson am Set von "Enigma Variations"

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