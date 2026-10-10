Charles Melton soll Vin Diesel bei "Fast & Furious" ablösen

Erhält die wohl berühmteste Filmfamilie Hollywoods bald ein neues Gesicht? Charles Melton (35) wird offenbar für eine Schlüsselrolle im elften Teil der Fast & Furious-Reihe gehandelt. Das soll zumindest der gut vernetzte Unterhaltungsjournalist Jeff Sneider mitbekommen haben, wie Filmstarts berichtet. Der neue Film soll die Geschichte um Dominic Toretto, verkörpert von Vin Diesel (59), voraussichtlich abschließen und sich inhaltlich wieder stärker an den Streetracing-Wurzeln der Anfangsjahre orientieren. Welche Figur der Schauspieler konkret verkörpern würde und ob er tatsächlich als neues Gesicht des Franchise aufgebaut werden soll, ist bislang noch nicht geklärt. Eine offizielle Bestätigung gibt es weder vom Studio noch von den Beteiligten selbst. Das Casting-Gerücht, das in Hollywood allerdings für reichlich Gesprächsstoff sorgt, bleibt somit bislang unbelegt.

Sollte der elfte Teil der Rennfilmreihe ein Hit werden, könnte laut Jeff Sneider künftig eine komplett neue Truppe das Franchise dominieren. Möglich wäre demnach auch, dass mit den jüngeren Figuren gleichzeitig die Basis für die bereits angekündigte "Fast & Furious"-Serie entsteht. Einem breiten Publikum wurde Charles einst durch die Serie Riverdale bekannt. Zuletzt machte er vor allem mit seriösen Projekten auf sich aufmerksam: Er war in "May December" und "Warfare" zu sehen und stand für die zweite Staffel von "Beef" vor der Kamera. Auch sein Terminkalender für die kommenden Jahre ist gut gefüllt. Der Schauspieler soll unter anderem in Nicolas Winding Refns "Her Private Hell", in Lulu Wangs Thriller "Audition" sowie in einem neuen Science-Fiction-Film der Macher von "Everything Everywhere All At Once" mitspielen.

Ob es nun wirklich zu einer Ablösung kommt, hängt jedoch auch vom weiteren Produktionsverlauf ab. Vin hatte zuletzt den Dezember 2026 als anvisierten Drehstart genannt – diesen Termin allerdings an die Bedingung geknüpft, dass das Studio die gestellten Forderungen erfüllt. Laut Jeff Sneider soll zudem nach wie vor kein finales Drehbuch vorliegen. Und auch auf dem Regiestuhl sieht es offenbar noch mau aus: Ob Louis Leterrier, der bereits "Fast & Furious 10" inszenierte, erneut übernimmt, ist bislang noch nicht klar. In Deutschland soll der Film derzeit am 16. März 2028 in die Kinos kommen. Sollte sich der Drehbeginn ein weiteres Mal nach hinten verschieben, könnte allerdings auch dieser Termin noch mal nach hinten verlegt werden.

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Getty Images Charles Melton, Schauspieler

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Vin Diesel in "Fast & Furious 8"

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ActionPress/Collection Christophel/Universal Pictures/The Fate of the Furious/Fast & Furious 8 Szene aus "Fast & Furious 8"