Herzogin Meghan (45) hat bei einem Besuch in London ein herzliches Wiedersehen mit ihrem langjährigen Freund und früheren Stylisten George Northwood gefeiert. In einem Instagram-Beitrag teilte der Starfriseur nun mehrere Aufnahmen des Treffens im Restaurant The Park. Darauf ist zu sehen, wie sich die Herzogin an die Schulter des Starfriseurs lehnt, seinen Arm festhält und ausgelassen mit ihm lacht. Ein weiteres Foto hält eine innige Umarmung fest. Auf einem anderen Foto ist Meghan zudem mit Georges Sohn Elijah in einem Garten zu sehen. Prinz Harry (42) , der Ehemann der Herzogin, kennt George selbst gut. Während Meghans Zeit als arbeitender Royal gehörte der Hairstylist zu ihrem engen Umfeld und war auch bei wichtigen Terminen an ihrer Seite.

George hatte Meghan nach einer längeren Zeit ohne persönliches Treffen zum Essen eingeladen. Seit ihrem Umzug in die USA hatten die Freunde zwar weiterhin Nachrichten ausgetauscht, ein Wiedersehen war jedoch ausgeblieben. Seit dem letzten Treffen hatte sich bei beiden familiär einiges getan: George war zum ersten Mal Vater geworden, Meghan inzwischen zum zweiten Mal Mutter. Das gemeinsame Essen fühlte sich für den Stylisten dennoch "wie in alten Zeiten" an und er bezeichnete die Herzogin in seinem Beitrag für The Park liebevoll als "M". Bei einem weiteren Treffen in Meghans Zuhause in England pflückten die beiden gemeinsam Obst und Gemüse. Auf Instagram erklärte George: "Wir hatten Obst und Gemüse für meinen Sohn Elijah gepflückt, der gerade mit der Beikost begonnen hatte." Meghan habe sich sehr auf die neuen Aromen gefreut, die Elijah dort entdecken könne. Die Situation habe ihn an Prinz Archie (7) erinnert, der während der Südafrika-Reise der Royals im gleichen Alter gewesen sei. Für George sei das ein schöner Moment gewesen, der den Kreis geschlossen habe.

Die Freundschaft von Meghan und George reicht bis in ihre aktive Zeit im britischen Königshaus zurück. George begleitete sie damals als Stylist auf königlichen Reisen rund um die Welt. Auch bei einem der wichtigsten Ereignisse in Meghans Leben spielte er eine Rolle: Beim Hochzeitsempfang mit Prinz Harry im Jahr 2018 kümmerte er sich um die Frisur der Braut. Obwohl Meghan und Harry ihre royalen Pflichten später niederlegten und in die USA zogen, hielten Meghan und George den Kontakt aufrecht. Das vertraute Wiedersehen steht damit im Kontrast zu aktuellen Behauptungen über Spannungen zwischen der Herzogin und Teilen von Harrys Umfeld. Daily-Mail-Redakteurin Alison Boshoff hatte gegenüber der NewsNation-Journalistin Paula Froelich behauptet, dass einige langjährige Freunde des Prinzen mit Meghan wenig anfangen könnten. Gemeinsame Treffen des Ehepaares mit diesen Bekannten seien deshalb schwierig. Weder Harry noch Meghan haben sich zu diesen Behauptungen geäußert.

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Instagram / georgenorthwood Herzogin Meghan und Stylist George Northwood

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Instagram / georgenorthwood Stylist George Northwood und Herzogin Meghan

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