Auf dem Anwesen von Hollywoodstar Will Smith (58) und seiner Frau Jada Pinkett-Smith (55) in Calabasas ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Aufnahmen, die Page Six veröffentlichte, zeigen mehrere Einsatzfahrzeuge am Eingang des weitläufigen Grundstücks. Blinkende Blaulichter erhellen darin die Dunkelheit, während dichte Rauchschwaden über dem Gelände aufsteigen. Gegen 3 Uhr waren die Rettungskräfte zu dem Areal in Kalifornien gerufen worden. Dort stand eine Hütte beziehungsweise ein als Lager genutztes Gebäude in Flammen. Inzwischen konnte die Feuerwehr die Flammen löschen. Ob sich der Schauspieler und seine Ehefrau während des Einsatzes zu Hause aufhielten, ist bislang unklar. Auch über mögliche Verletzte ist bisher nichts bekannt.

Das Los Angeles County Sheriff's Department bestätigte Page Six, dass der Brand gelöscht wurde. Laut TMZ waren die Hilfskräfte wegen eines gemeldeten Gebäudefeuers alarmiert worden. Als sie auf dem Anwesen eintrafen, entdeckten sie den brennenden Schuppen. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, steht noch nicht fest – die Ursache wird derzeit untersucht. Ein Sprecher von Will reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von Page Six. Das betroffene Gelände ist das langjährige Zuhause der Familie und umfasst ein Haus mit sechs Schlafzimmern und 13 Badezimmern. Will erwarb das Land bereits 2003, bevor dort über mehrere Jahre das großzügige Anwesen entstand. Die Bauarbeiten wurden 2010 abgeschlossen. Nur kurze Zeit später boten der Schauspieler und Jada die Immobilie Berichten zufolge für 38 Millionen Euro zum Verkauf an. Zu einem dauerhaften Abschied von dem Anwesen kam es allerdings nicht: Das Paar behielt sein Zuhause in Calabasas letztlich doch.

Für Will und seine Familie ist es nicht der erste Feueralarm auf dem Grundstück. Bereits 2021 hatte es im Keller des Hauses gebrannt. Die Schäden waren so groß, dass das Anwesen im Anschluss renoviert werden musste. Die Familie blieb unverletzt, ein Feuerwehrmann wurde jedoch medizinisch behandelt. Auch einige Jahre zuvor hatte der Schauspieler wegen eines großen Feuers um sein Zuhause gebangt. Während des Woolsey Fire im Jahr 2018 rückten die Flammen bedrohlich nahe an die Gegend heran. Will berichtete damals, dass seine Tochter Willow Smith (26) nervös gewesen sei und ihn gebeten habe, vor dem Haus selbst nach der Lage zu schauen. Im Januar 2025 soll Will zudem wegen der verheerenden Brände in Pacific Palisades evakuiert worden sein. Öffentlich äußerte er sich dazu allerdings nicht.

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Getty Images Will Smith, Schauspieler

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Imago Will und Jada Smith vereint bei Pariser Fashion Week 2026

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