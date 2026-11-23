Bella Heins hat eine deutliche Ansage an ihren Exfreund Chris Broy (37): Er soll aufhören, Geschichten über sie zu verbreiten. Im Promiflash-Interview bei der Hype Fight Night wurde die Germany Shore-Teilnehmerin gefragt, wie sie mit möglichen Begegnungen auf Events umgeht. Schließlich stand auch Chris an diesem Abend auf der Gästeliste. Bella stellte zunächst klar, dass sie mit der gemeinsamen Vergangenheit abgeschlossen habe. Was sie allerdings ärgert, sind die Geschichten, die Chris ihrer Aussage nach über sie in Umlauf bringt. Ein Blatt vor den Mund nahm sie dabei nicht: "Ich habe auch so viel wieder gehört, was er so erzählt. Boah ey, ich sage ehrlich, irgendwann sollte man einfach mal Klappe halten, weil ich habe viel falsch gemacht, aber er hat noch mehr falsch gemacht." Damit machte Bella deutlich, dass sie ihre eigenen Fehler in der früheren Beziehung durchaus sieht. Die größere Verantwortung für die damaligen Probleme schreibt sie allerdings Chris zu.

Dabei blieb es nicht: Die Influencerin legte nach und deutete an, dass längst nicht alle Details aus der Beziehung bekannt seien. "Und irgendwann sollte man froh sein, dass nicht alles an die Öffentlichkeit geraten ist. Und das sollte er langsam mal begreifen", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash. Was genau damit gemeint ist und auf welche Aussagen von Chris sie sich bezieht, ließ der Social-Media-Star allerdings offen. Chris' neue Beziehung scheint für Bella hingegen kein Problem zu sein. "Also, das ist auf jeden Fall abgehakt. Um Gottes Willen, der hat ja auch eine neue Freundin. Alles Gute, aber Bock auf den habe ich nicht", betonte sie. Die neue Partnerin an Chris' Seite habe sie bislang nur flüchtig gesehen. Ein näheres Kennenlernen habe es demnach noch nicht gegeben. Auch eine mögliche Begegnung mit Chris bei der Veranstaltung änderte nichts an Bellas Haltung: Mit der Romanze hat sie abgeschlossen, auf Kontakt legt sie jedoch keinen Wert.

Bella und Chris hatten ihre Trennung im April 2025 öffentlich gemacht. Dabei hatten sich die beiden noch im Dezember zuvor gemeinsam bei den Reality Awards gezeigt. Nach dem Liebes-Aus erklärte Bella, dass unter anderem ihre unterschiedlichen Arten, mit Streit und emotional belastenden Situationen umzugehen, die Beziehung erschwert hätten. Sie selbst habe in emotional schwierigen Situationen eine schnelle Aussprache gebraucht. Chris hingegen habe in solchen Momenten zunächst Ruhe und Abstand gesucht. Diese gegensätzlichen Bedürfnisse seien immer wieder aufeinandergeprallt. Für Bella war das schließlich ein Anlass, die Partnerschaft grundsätzlich infrage zu stellen. Inzwischen ist das Kapitel für die Social-Media-Bekanntheit nach eigener Aussage beendet. Dass Chris dennoch Dinge über die gemeinsame Zeit erzählen soll, sorgt bei ihr jedoch weiterhin für Ärger – und führte nun zu ihrer scharfen öffentlichen Ansage bei der Hype Fight Night.

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RTL / Friederike Jacobitz Bella, "Ex on the Beach"-Kandidatin

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Getty Images Chris Broy besucht "The Ultimate Hype" Hype Fight Night Round 2 im Kölner Carlswerk

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