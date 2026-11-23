Miley Cyrus (34) und Maxx Morando (28) haben geheiratet! Die Sängerin und der Musiker gaben sich am Samstag im kalifornischen Palm Springs das Jawort. Dabei machte Miley in ihrem emotionalen Ehegelübde deutlich, dass sie sich mit ihrem frischgebackenen Ehemann Nachwuchs wünscht. Laut dem OK! Magazin erklärte die "Flowers"-Interpretin vor Maxx: "Mit dir etwas zu erschaffen, ist für mich das Allerschönste überhaupt, weshalb ich es kaum erwarten kann, ein Baby zu bekommen!" Die 34-Jährige verriet zugleich, welche Eigenschaften des 28-Jährigen sie gerne bei einem gemeinsamen Kind wiedererkennen würde. "Ich hoffe, unser Baby bekommt deine Haare, aber vor allem hoffe ich, dass es dein sanftes Wesen erbt", gestand sie ihrem Bräutigam vor den versammelten Gästen. Mit diesen persönlichen Worten rückte Miley ihre gemeinsame Zukunft und den großen Wunsch nach einer eigenen Familie in den Mittelpunkt des besonderen Tages.

Die Trauung fand unter einem Bogen aus weißen Blumen statt. Miley entschied sich für ein weißes Kleid mit offenem Rücken, Maxx erschien in einem klassischen Anzug. In ihrem Gelübde beschrieb die Sängerin außerdem, wie sehr die Beziehung ihr Leben geprägt habe: "Bevor ich dich traf, war ich verloren, und indem ich dich fand, fand ich mich selbst." Maxx fand ebenfalls rührende Worte und versprach seiner Frau, immer für sie da zu sein. "Ich möchte jeden Tag für dich und unsere Familie da sein … Durch dich bin ich eine bessere Version meiner selbst", versprach er laut dem vorliegenden Bericht. Zu den Gästen zählten Mileys Eltern Billy Ray Cyrus (65) und Tish Cyrus (59) mit ihren Partnern Elizabeth Hurley (61) und Dominic Purcell (56). Auch Mileys Schwester Noah Cyrus (26) feierte mit. Elizabeths Sohn Damian Hurley (24) posierte zudem mit dem Brautpaar für ein Familienfoto.

Miley und Maxx lernten sich bei einem Blind Date kennen. Im November 2021 traten sie bei der Gucci-Modenschau "Love Parade" zum ersten Mal gemeinsam als Paar in der Öffentlichkeit auf. Aus ihrer privaten Verbindung entwickelte sich später auch eine musikalische Zusammenarbeit: Der Liily-Schlagzeuger wirkte an Mileys Alben "Endless Summer Vacation" und "Something Beautiful" mit. Über die kreative Arbeit mit ihrem heutigen Ehemann sagte die Musikerin dem vorliegenden Bericht zufolge: "Ich habe schon immer mit den Menschen gearbeitet, die ich liebe. Und Maxx inspiriert mich einfach so sehr." Im Dezember 2025 machten die beiden dann ihre Verlobung offiziell. Maxx hatte die Frage aller Fragen während eines gemeinsamen Trips ins japanische Kyoto gestellt. Bei der Hochzeit erinnerte das Paar außerdem an Mileys verstorbene Patentante Dolly Parton (†80). Zu ihren Ehren erklang deren Song "Love Is Like a Butterfly" aus dem Jahr 1974.

Anzeige Anzeige

Instagram / billyraycyrus Miley Cyrus und Maxx Morando, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando bei der Premiere "Avatar: Fire and Ash"

Anzeige Anzeige