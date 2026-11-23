Bei Miley Cyrus' (34) Hochzeit hat ein Gast die Kleiderordnung offenbar verpasst oder ganz bewusst ignoriert. Die Sängerin und Maxx Morando (28) gaben sich am vergangenen Samstag in Palm Springs, Kalifornien, das Jawort. Für die Hochzeitsgesellschaft galt ein strenger All-black-Dresscode – damit die Braut in ihrem weißen Kleid besonders im Mittelpunkt stehen konnte. Eine Frau hatte da aber offenbar andere Pläne und kam in einem leuchtend orangefarbenen Kleid. Auf Luftaufnahmen der Feier war sie zwischen den ansonsten komplett schwarz gekleideten Anwesenden kaum zu übersehen.

Ein Instagram-Nutzer machte in einem Video auf das Outfit aufmerksam und kommentierte: "Alle auf Miley Cyrus' Hochzeit trugen Schwarz – bis auf eine Person. Wer ist diese Diva? Es ist nicht Anthrazit, es ist nicht Marineblau, es ist Senfgelb!" Er hob die kräftige Farbe, die erhöhte Schulterpartie und die Verzierungen am Ausschnitt hervor. Während einige Fans den Regelverstoß als klaren Hochzeits-Fauxpas kritisierten, zeigten sich andere von dem mutigen Look begeistert. Manche bezeichneten die Frau sogar als den am besten gekleideten Gast der gesamten Feier.

Bei der Dame im orangefarbenen Kleid soll es sich Mirror zufolge um die Grafikdesignerin Belgica Vargas handeln. Sie ist mit Shawn Everett verheiratet, der als Produzent an Mileys Album "Something Beautiful" beteiligt war. Neben dem Paar standen viele weitere Berühmtheiten auf der Gästeliste des Hannah Montana-Stars. So waren unter anderem Mileys Mutter Tish (59) und ihr Ehemann Dominic Purcell (56) anwesend, aber auch ihr Vater Billy Ray (65), seine Partnerin Elizabeth Hurley (61) und deren Sohn Damian Hurley (24).

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Instagram / jamiegenetattoos Maxx Morando und Miley Cyrus, November 2026

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Getty Images Shawn Everett und Belgica Vargas bei den 61. Grammy Awards am 10. Februar 2019 in Los Angeles

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