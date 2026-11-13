Gleich drei Looks für Bill Kaulitz bei "Wetten, dass..?"!

Bill Kaulitz (37) will bei seiner Premiere als Moderator von "Wetten, dass..?" auch modisch auffallen. Für den großen Abend hat der Sänger gleich drei verschiedene Outfits eingeplant und dürfte damit für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Einen Vorgeschmack auf einen dieser Looks gab er jetzt bei einem Konzert mit Tokio Hotel. Dort stand er in einem besonders freizügigen Bühnenoutfit in Schwarz und Pink vor seinen Fans. "Auch in diesem Outfit werde ich 'Wetten, dass..?' moderieren", kündigte Bill laut Blick gegenüber der Kronen Zeitung an. Am 5. Dezember führen er und sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37) zum ersten Mal gemeinsam durch die ZDF-Show. Bislang ist dieser Einsatz als einmaliges Comeback des Formats angekündigt. Das Moderationsdebüt fällt zudem mitten in die laufende Tournee der Brüder. Der Musiker kann seine auffällige Konzertgarderobe damit womöglich direkt ins Fernsehstudio mitnehmen und möchte während der Sendung gleich mehrfach für einen modischen Überraschungsmoment sorgen.

Der Look, den Bill nun auf der Bühne präsentierte, ist alles andere als zurückhaltend. Im Mittelpunkt steht ein schwarz-pinkes Korsett, das die Brust frei lässt. Im Podcast der Brüder "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" stellte Bill Kaulitz klar, dass er nicht dasselbe Exemplar, aber einen vergleichbaren Look wählen wolle. "Ihr könnt euch auf was gefasst machen", betonte der Musiker und ergänzte: "Die Pobacken könnten rausgucken ..." Sein Bruder Tom bekräftigte diese Ankündigung mit den Worten: "Es könnte freizügig werden." Dass Bill während der Sendung mehrmals die Garderobe wechseln wird, hatte Bill gemeinsam mit Tom bereits im Gespräch mit NDR2 ausgeplaudert. Sein Bruder soll es dagegen deutlich ruhiger angehen lassen und in Grün auftreten. Bill konnte sich im Interview eine kleine Stichelei nicht verkneifen: Tom bleibe eben "langweilig wie immer", witzelte er gegenüber dem Radiosender. Wie ähnlich eines seiner geplanten Outfits dem Bühnen-Korsett sein wird, werden die Zuschauer am 5. Dezember erfahren.

Mit ausgefallener und freizügiger Mode sorgt Bill schon seit Langem für Aufsehen. Auch bei den Konzerten von Tokio Hotel wechselt er regelmäßig seine Outfits. Im Netz ernten seine Looks allerdings nicht nur Aufmerksamkeit, sondern zum Teil auch homophobe Anfeindungen. Zuletzt wurden sogar seine Eignung als Vorbild und seine anstehende Moderation von "Wetten, dass..?" genutzt, um ihn persönlich anzugreifen. Von seinem Stil abbringen lässt sich der Sänger davon jedoch nicht. Im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" sprach er mit Tom offen über die Hasskommentare. Dabei stellte er klar, dass er sich weder seine Kleidung noch den neuen Fernsehjob schlechtreden lassen will. Mit seinen drei geplanten Outfits knüpft er zugleich an eine lange modische Tradition der Samstagabendshow an. Vor allem Thomas Gottschalk (76) wurde während seiner Zeit als Gastgeber für auffällige Anzüge bekannt. Der frühere Moderator griff regelmäßig zu kräftigen Farben, ungewöhnlichen Schnitten und wilden Mustern. Nun setzt Bill bei seinem Debüt seine eigene, deutlich freizügigere Note.

Im Mittelpunkt steht ein schwarz-pinkes Korsett, das die Brust frei lässt. Auf eine klassische Hose verzichtete der Musiker komplett. Stattdessen geht das Oberteil in eine Unterhose über, die mit schwarzen Strasssteinen besetzt ist. Abgerundet wird das Ensemble durch auffällige Strapse, passende Schuhe und Armstulpen. Dass er während der Sendung mehrmals die Garderobe wechseln wird, hatte Bill gemeinsam mit Tom bereits im Gespräch mit NDR2 ausgeplaudert. Sein Bruder soll es dagegen deutlich ruhiger angehen lassen und in Grün auftreten. Bill konnte sich im Interview eine kleine Stichelei nicht verkneifen: Tom bleibe eben "langweilig wie immer", witzelte er gegenüber dem Radiosender. Welche beiden weiteren Kreationen für den Abend vorgesehen sind, behielten die Zwillinge bislang für sich. Und auch beim Korsett bleibt noch eine kleine Ungewissheit: Trotz Bills eindeutiger Ansage ist nicht abschließend bestätigt, ob das Ensemble am 5. Dezember tatsächlich unverändert im ZDF zu sehen sein wird.

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ZDF / Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz, "Wetten, dass..?"-Moderatoren

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ZDF/ Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz

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