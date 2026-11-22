Für Tish Cyrus (59) war der Hochzeitstag ihrer Tochter Miley Cyrus (33) ein Wechselbad der Gefühle. Schon auf dem Weg zur Feier konnte die Produzentin ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten. In einem Video von TMZ ist sie gemeinsam mit Ehemann Dominic Purcell (56) zu sehen, der sich rührend um sie kümmert. Während der Fahrt ist die fünffache Mutter sichtlich gerührt und kann ihre Emotionen für einen Moment nicht mehr zurückhalten. Dominic bemerkt sofort, wie aufgewühlt seine Frau ist, und reagiert besonders liebevoll. Der Schauspieler zieht Tish eng an sich und gibt ihr mit einer innigen Umarmung Halt. In seinen Armen sammelt sie sich schließlich wieder und gewinnt nach und nach ihre Fassung zurück.

Nur wenig später kam sie dann bestens gelaunt am Hochzeitsort im kalifornischen Palm Springs an. Dort heiratete Miley ihren langjährigen Partner, den Musiker Maxx Morando (28). Bei ihrem Eintreffen am Veranstaltungsort setzte Tish auf einen entspannten Look. Sie trug ein schlichtes weißes T-Shirt, dazu eine Jeans und eine Trucker-Cap. Für die Mutter der Braut war es nicht der erste Termin rund um die Hochzeit. Bereits am Vorabend war sie beim Probeessen von Miley und Maxx dabei gewesen. Für die Hochzeitsgesellschaft stand bei diesem Treffen ein Drei-Gänge-Menü auf dem Programm. Bis tief in die Nacht wurde allerdings nicht gefeiert. Stattdessen ließen die Anwesenden das gemeinsame Essen vergleichsweise früh ausklingen.

Miley und Maxx gehen seit rund fünf Jahren gemeinsam durchs Leben. Ende des vergangenen Jahres machte der Rockmusiker der Sängerin den Heiratsantrag. Er nutzte eine gemeinsame Japan-Reise für den großen Moment. "Ich glaube, sie hatte ein Gefühl, dass es kommen würde, also habe ich bis zum allerletzten Moment des allerletzten Tages gewartet, um sie so sehr wie möglich von der Spur abzubringen. Ich hatte Schweißausbrüche. Ich konnte mein Herz hämmern spüren", erinnerte sich Maxx im Interview mit Wonderland Magazine an den Tag zurück. Nun folgte mit der Trauung in Kalifornien der nächste Schritt für die beiden Musiker. Nun besiegeln die beiden ihre langjährige Beziehung mit dem Jawort im Beisein ihrer Liebsten.

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Getty Images Miley und Tish Cyrus im Februar 2025

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Instagram / tishcyruspurcell Tish Cyrus und Dominic Purcell

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